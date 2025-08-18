Sophie Turner confiesa cómo rompió una pareja de Hollywood sin querer: "¿Puedes dejar de ligar con mi prometido?"

Sophie Turner, recordada siempre por dar vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de su generación. La actriz tiene una carrera marcada por grandes proyectos en cine y televisión, y una vida personal muy mediática tras su matrimonio y divorcio del músico Joe Jonas.

Turner también destaca por su gran carisma fuera de la pantalla gracias a su sentido del humor y espontaneidad, tal y como ha vuelto a demostrar.

Durante su visita a Late Night con Seth Meyers, el presentador le recordaba a la actriz cuándo se conocieron. Fue en una fiesta durante la Comic-Con de San Diego en 2014, una noche en la que Sophie desencadenó el fin del compromiso de una conocida pareja de Hollywood.

"Esa noche fue realmente una locura para mí", comenzaba a contar Turner.

"No puedo dar nombres o me meteré en un buen lío", anticipaba la actriz de X-Men. "Bueno, pues traje conmigo a mi mejor amigal colegio, y ella vio a este actor que le encantaba. Y obviamente se me acercó y me dijo: '¿Puedes saludarlo?'".

La intérprete ha admitido que "no lo conocía", pero por cumplirle el sueño a su amiga lo saludó: "Le sonreí rápido y le saludé con la mano sin más. Eso fue todo".

Un gesto inocente que pronto se transformó en una situación tensa. Una actriz conocida se le acercó molesta y le dijo: "¿Puedes dejar de p**o ligar con mi prometido?".

"Y yo estaba como, '¿quién es tu prometido?'", explicaba Sophie.

La actriz señaló al hombre al que Turner acababa de saludar: "No tengo ni idea de quién es este hombre", le respondió ella.

"Y luego resulta que, creo que rompieron su compromiso esa noche por culpa de mi saludo", contaba Turner. "¡No me había dado cuenta de que tenía este poder!".

"Bueno, espero que le hayas dicho a tu amiga del colegio: '¡Esto es lo que pasa cuando me pides que salude a la gente!'", bromeaba el presentador.

A lo que ella respondió con humor: "¡Sí! 'Mira la que has liado'".

Esta podría ser la pareja

La actriz no reveló la identidad de los protagonistas de aquel incómodo episodio, pero en redes sociales las especulaciones apuntan a que la pareja era la formada por Emma Roberts y Evan Peters, algo que parece lógico para muchos seguidores, ya que la pareja se comprometió a finales de 2013 y asistieron juntos a la Comic-Con de 2014.

Poco después comenzaron los rumores de ruptura y, finalmente, acabaron rompiendo su compromiso oficialmente en verano de 2015. Probablemente nunca sepamos si fueron ellos o no, pero el tipo de relación tóxica que se les atribuye con todos los problemas que se han conocido en los años siguientes, podrían encajar según los investigadores de las redes sociales.