Los creadores de 'Stranger Things' confirman la teoría de los fans sobre Max Mayfield: "tiene muerte cerebral"

La cuarta temporada de 'Stranger Things' ha dejado muchas incógnitas y son también muchas las teorías que han inundado las redes en las últimas semanas para tratar de resolver el rompecabezas. No se sabe si Vecna sigue vivo, ni qué va a pasar con Hawkins y tampoco cuál será el destino de los personajes. Ante tal oleada de preguntas, el fandom ha pedido respuestas a Matt y Ross Duffer, los creadores de la serie, y estos han confirmado una de las teorías.

¡Atento! A partir de ahora todo es spoiler.

A nuestra querida Sadie Sink esta temporada le ha tocado interpretar el papel más duro de todos. Max Mayfield sigue afectada por la muerte de su hermano, Billy, la culpa que siente por no haberlo ayudado la consume poco a poco. Y esta es la ventana perfecta para que Vecna la encuentre y tome su fuerza. Pero Max es una luchadora y pelea, tanto que acabo enfrentándolo junto a Eleven con la esperanza de salir victoriosas. Sin embargo, Vecna es mucho más poderoso.

Vecna en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Cuando todo parece perdido, Steve, Nancy y Robin atacan a Vecna y consiguen que no acabe del todo con Max. En los brazos de Lucas, vemos como nuestra valiente pelirroja muere, su corazón se para durante un minuto, pero Eleven consigue activarlo con la intención de devolver a su amiga a la vida.

Dos días después, Max está en coma y cuando Eleven trata de meterse en su cabeza no la encuentra. Así acaba la cuarta temporada de 'Stranger Things' y así también nos deja la gran incógnita: ¿qué va a pasar con Max?

Personajes de 'Stranger Things' | Netflix

La teoría de los fans que los Duffer parecen haber confirmado

Pocos días después del estreno del volumen 2 de la cuarta temporada, los Duffer estuvieron en 'Happy Sad Confused', un podcast de Josh Horowitz donde confirmaron el estado de salud de Max: no está muerta.

¿Por qué Eleven no la encuentra? Todo apunta a que el cuerpo de Max sigue con vida, pero no su mente. Esta podría ser la causa por la que cuando Eleven trata de conectar con ella no la encuentra.

Sadie Sink en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Ante esta teoría viral, Ross Duffer confirmó que Max Mayfield "tiene muerte cerebral, pero está viva". Esto nos deja a la pequeña en coma, ciega y todos los huesos rotos.

Otra teoría apunta a que, si tiene muerte cerebral, Max es el recipiente perfecto para el Azotamentes, pues no tiene una conciencia con la que tenga que luchar para controlar a su recipiente.

Sadie Sink en la cuarta temporada de 'Stranger Things' | Netflix

Por ahora, lo único que está claro es que la batalla final se acerca y que Max, con muerte cerebral, poseída o totalmente recuperada, tendrá un papel esencial.

