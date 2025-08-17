Gal Gadot culpa a Hollywood y la presión "para hablar mal de Israel" del fracaso de Blancanieves: "Me decepcionó"

El remake en acción real de Blancanieves ha estado en el centro de la diana de diversas críticas. La película de Disney no tuvo el éxito que se esperaba y finalmente fue un fracaso en taquilla, con pérdidas millonarias.

Más allá de su resultado final, otro de los aspectos polémicos de la cinta fue la campaña de acoso que sufrió Rachel Zegler tras sus comentarios a favor de Palestina y críticas a Israel por el genocidio en Gaza.

Un hecho que, en parte, habría generado tensión entre Zegler y Gal Gadot, la Reina Malvada de la película, ya que la actriz israelí nunca ha dudado en apoyar a su nación.

Rachel Zegler y Gal Gadot en los Oscar 2025 | Cordon Press

Ahora, unos meses después del estreno y con las aguas más calmadas, la intérprete de Wonder Woman ha vuelto a generar controversia con sus comentarios culpando a los famosos que critican las acciones del estado de Israel contra los civiles gazatíes del fracaso de la cinta en los cines.

"Disfruté mucho filmar esa película, me divertí mucho. Incluso trabajando junto a Rachel Zegler. Nos reímos y hablamos, nos divertimos. Estaba segura de que la película iba a ser un gran éxito. Y luego sucedió el 7 de octubre, y lo que sucedió en todas partes en diferentes industrias, no solo en Hollywood, hubo mucha presión sobre los famosos, actores y creadores para que hablaran mal de Israel. Y sucedió. Siempre puedo explicar e intentar darle a la gente del mundo el contexto sobre la situación y la realidad en Israel, y siempre lo hago. Pero al final, la gente forma sus propias opiniones. Y me decepcionó que la película se viera increíblemente afectada por todoeso y que no le fuera bien en taquilla. Pero es lo que es, a veces se gana, a veces se pierde", señaló en el programa de televisión israelí The A Talks.

Gal Gadot, emocionada mientras recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Gtres

Algunos de los rostros conocidos a los que se refiere que han hecho público su apoyo a Gaza han sido Cynthia Nixon, que inició una huelga de hambre, Susan Sarandon o Melissa Barrera, despedidas tras posicionarse a favor del pueblo palestino, Roberto Benigni, o hasta una persona de fe judía como Seth Rogen.