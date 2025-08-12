La cuarta oportunidad de Suna en Una nueva vida… ¿será la definitiva?

En Una nueva vida hay personajes que nos caen bien, mal y regular. A unos les reconocemos muchos méritos y algunos defectos. A otros nos cuesta encontrarles algo positivo y tienen demasiados aspectos negativos. En el caso de Suna (Beril Pozam), el resumen es que ha tenido mala suerte.

Primera oportunidad: Ferit

Suna, Ferit, Seyran y Abidin | antena3.com

La mala racha de Suna comenzó pronto. En el primer capítulo. Iba a ser el mejor día de su vida. Iba a cumplir su sueño de casarse. Pero, sobre todo, era su oportunidad para librarse del yugo de su padre y, en consecuencia, de sus insultos, golpes y humillaciones.

Suna solo sabía de su futuro marido: su nombre, que era de una buena familia y que era atractivo. Lo demás no importaba. Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir) era la puerta de entrada a una nueva vida sin Kazim. Y era suficiente.

Sin embargo, el golpe de fortuna que supuso que Ifakat la escogiese (con un casting bastante cuestionable) como nuera de los Korhan tuvo su contrapunto de mala suerte. Suna tropezó en el momento clave de su ceremonia de compromiso, Ferit vio a Seyran (Afra Saraçoğlu) en medio de la confusión y la hermana mayor desapareció de la ecuación matrimonial en favor de la menor.

De todas formas, si somos escrupulosos, la mala suerte de Suna viene de un poco antes. De un encuentro casual entre Seyran y Ferit rodeados de pistachos. En ese instante, el destino de los tres dio un giro radical.

Segunda oportunidad: Abidin

Suna y Abidin | antena3.com

Suna aceptó con bastante deportividad su nueva condición de cuñada de su casi marido. Es más, se convirtió en la mejor confidente y consejera de su hermana. Cada vez que Seyran lloraba, Suna secaba sus lágrimas.

Y casi sin darnos cuenta Suna encontró un motivo para sonreír: Abidin. A base de detalles y atenciones, el chófer fue ganándose la confianza y el amor de Suna quien, a pesar de todos sus traumas, miedos e inseguridades, se atrevió a dejarse querer.

¿Llegó a querer a Abidin? Durante algún tiempo, creímos que sí. Es más, hasta se atrevió a huir de su propia boda. Pero el sueño fue muy breve. El miedo a su padre fue mucho más grande que el amor por su pretendiente y el chófer se quedó en el camino.

Tercera oportunidad: Saffet

Saffet Ihsanli | Antena 3

La cobardía de Suna tuvo un alto precio. Kazim no podía perder la oportunidad de casar a su hija mayor con un buen partido: Saffet (cortesía de Ifakat).

El problema es que Kazim solo vio las liras y el apellido y no prestó atención a detalles importantes, como el hecho de que Ifakat tenía sus propios planes, que no pasaban por el bienestar de los Şanlı, y de que su nuevo yerno era ¿cómo decirlo de forma políticamente correcta? ¿raro? ¿peculiar? ¿inquietante?

Aunque fuese su tercera oportunidad, lo cierto es que solo fue una nueva cárcel.

Cuarta oportunidad: Kaya

Suna y Kaya | antena3.com

Tras librarse de Saffet con un divorcio exprés, llegamos a la nueva oportunidad para Suna: Kaya.

En este caso, son muchas las circunstancias que se repiten. La relación se originó como una estrategia de Ifakat para socavar la posición de Seyran como nuera de los Korhan. Y, de nuevo, el compromiso fue forzado por la presión de Kazim.

Pero hay algunas diferencias. La fundamental es que Suna ya no es la muchacha asustada de Antep. Ha dejado atrás los sueños románticos para dar paso a decisiones prácticas.

Y Kaya se ha convertido en su mejor aliado. Ambos tienen claro que el suyo es un matrimonio de conveniencia. Suna quiere librarse de Kazim y Kaya quiere golpear a los Korhan.

Es como si Suna hubiese despertado de un largo letargo. Se ha cansado de ser el paño de lágrimas de su hermana y el saco de boxeo de su padre. Ha dicho basta a ser una sombra, a vivir a través la vida de otros.

Suna quiere ser protagonista. Decidir libremente casarse con Kaya fue la primera gran decisión de su nueva vida. Echar literalmente a golpes a Kazim de la mansión fue la segunda.

Estamos conociendo a nueva Suna. Valiente, decidida, empoderada. Una Suna que piensa primero en ella y después en los demás.

¿Será esta la auténtica Suna o solo es una pose? ¿Habrá encontrado el camino que la lleve a la felicidad? ¿Llegará a ser Kaya el hombre de su vida o solo será un capítulo más? ¿Cómo repercutirá su posición en la familia Korhan en la relación con su hermana?