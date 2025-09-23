LOS ACTORES DE DISNEY CHANNEL
¿Qué pasó entre Demi Lovato y los Jonas Brothers? Amor, amistad, decepción y ruptura de los protagonistas de Camp Rock
Después de verlos juntos sobre el escenario no podemos estar más felices. Pero también quedan algunos interrogantes en su historia de amor, odio y vuelta al amor.
El universo de Camp Rock ha vivido varias sacudidas este verano: primero, el 10 de agosto la reunión entre Demi Lovato y los Jonas Brothers en un concierto; después, el 18 de septiembre, el anuncio del rodaje de Camp Rock 3, un proyecto largamente rumoreado que por fin se confirmaba de forma oficial.
Dos noticias que nos devuelven la sonrisa infantil de aquellas mañanas viendo Disney Channel con un batido de chocolate y unas galletas, pero que también nos hacen recordar un salseo que ha dado pie a muchas especulaciones: ¿qué demonios pasó entre los Jonas y Demi?
EL DRAMA DE DEMI Y LOS JONAS, EXPLICADO
Cuando Demi Lovato se subió al escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey este mes de agosto, ella y los Jonas llevaban sin verse, al menos de forma pública, desde el año 2017. Juntos cantaron las canciones de Camp Rock This is me y Wouldn't Change a Thing y, por supuesto, desataron la histeria de sus fans. ¿Cómo surgió este reencuentro?
"La verdad es que Joe me lo preguntó una semana antes. Me dijo: 'Oye, ¿qué haces el próximo fin de semana? Nos encantaría que vinieras. Has sido una parte fundamental de nuestra trayectoria y este concierto es muy importante para nosotros", contaba Lovato en el podcast Chicks in the Office. Decía también que habían "pasado por mucho" a lo largo de los años y que en el concierto "me sentí muy apreciada y fue realmente sanador para nosotros".
Sanador es, quizás, la palabra clave de todo este asunto, porque un reencuentro no resulta sanador si no hay previamente una herida. ¿Qué pasó? No tenemos toda la información, pero sí algunas piezas clave. Por supuesto, sabemos que Demi y los Jonas fueron amigos inseparables durante su etapa en Disney Channel y que el primer escollo fue una relación sentimental entre ella y Joe, en 2010, que duró poco.
Por aquella época, Lovato estaba pasando por un muy mal momento, sufriendo tanto adicciones a sustancias como un trastorno alimentario. Fue él quien contó a la prensa que ya no seguían saliendo y más tarde, en 2013, explicó a Vulture, que se mantuvo a su lado durante un tiempo precisamente porque era consciente de que Demi lo estaba pasando mal, aunque no estaba enamorado: "Sentía que debía cuidarla, pero al mismo tiempo, estaba viviendo una mentira porque no era feliz, pero sentía que debía seguir adelante por ella porque necesitaba ayuda".
Se desconoce cuán dañada quedó la relación entre las partes tras aquella ruptura, pero poco después entramos en el siguiente capítulo. Entre junio y octubre de 2016, Demi Lovato y Nick Jonascompartieron una gira titulada Future Now y durante esos meses (y los previos y posteriores) se especuló mucho si ambos pasaron a tener algún tipo de relación amorosa o, al menos, si uno de ellos se pilló por el otro (posiblemente, Demi por Nick).
De hecho, existe la creencia popular entre los fans de que la canción Ruin the Friendship (cargándose la amistad) de Demi, que lanzó en 2017, trata sobre su cuelgue por Nick. Ese mismo año, Ellen DeGeneres le preguntó directamente por esta teoría a la cantante, que se hizo la sueca, limitándose a decir que nunca aclara a quién le escribe las canciones, aunque en otras entrevistas fue dando pistas que apuntaban a que los fans iban en la dirección correcta.
Lo siguiente que sabemos es que, en junio de 2018, Demi hizo unfollow en Instagram tanto a Nick como a Joe Jonas. Meses después, Lovato sufriría una sobredosis casi mortal, mientras que Nick Jonas se casaba con Priyanka Chopra, enlace al que no acudió la que había sido su amiga. Si hay relación entre alguno de estos tres sucesos, se desconoce.
En abril de 2020, presentando su nuevo álbum, Demi Lovato confirma a Harper's Bazaar que ya no son amigos. Así lo relata Josh Deboff, periodista que firma el reportaje: "Le pregunto a Lovato si sigue en contacto con los Jonas Brothers. Niega con la cabeza. 'Hablo con Miley [Cyrus]', dice con insistencia. 'Es increíble, la quiero muchísimo y siempre la amaré, siempre la amaré. Creo que es la única de esa época con la que sigo en contacto'".
Desde aquello ha llovido mucho, cinco años, pero no hemos tenido desde entonces más noticias de sus dimes y diretes hasta su reencuentro. Ese reencuentro sanador del que, por supuesto, nos alegramos. Quizás pronto suelten prensa y acaben por rellenar los huecos que faltan en esta historia.
CAMP ROCK 3, ¿SIN DEMI?
El anuncio del rodaje de Camp Rock 3 por parte de Disney+ resultó agridulce. La plataforma de streaming confirmó que esta nueva secuela contaría con nuevos campistas jóvenes, pero también con la presencia de sus estrellas de siempre: vuelven Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles (en la ficción como Shane, Nate y Jason Gray), así como Maria Canals-Barrera como la madre de Mitchie Torres, el personaje de Lovato.
Sin embargo, no vuelve Demi Lovato como Mitchie. Esto, si no se hubiese producido antes el concierto reencuentro, podríamos achacarlo a la supuesta enemistad, pero nada más lejos de la realidad: no solo es que Demi y los Jonas hayan hecho las paces, es que ella será productora ejecutiva en el proyecto. ¿Entonces? O no quiere salir o se están guardando la noticia de su aparición para más adelante. Si no, ¿por qué iba a volver a aparecer su madre en la ficción pero no ella?
