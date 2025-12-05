Neil Patrick Harris se vuelve viral por un selfie lleno de filtros donde parece un dibujo: "¿Qué le has hecho a mi cara?"

Neil Patrick Harris, recordado mundialmente por su inolvidable papel como Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, siempre ha destacado por un humor afilado y un carisma que traspasa la pantalla.

Ya sea en comedia, drama o musicales, el actor ha sabido cultivar una imagen cercana, ingeniosa y divertida que también refleja en su vida pública y en redes sociales, donde suele mostrarse espontáneo.

Sin embargo, hay veces que Neil también se ha encontrado al otro lado de la broma, en el del meme.

Ejemplo de ello ha sido el selfie viral junto a Abby Lee Miller, conocida por el reality Dance Moms, en el que aparece con la cara extremadamente suavizada debido a un filtro "de belleza" que tornaba una foto normal en una antinatural.

Neil, que coincidió con Miller en el Teatro Music Box, escribía en la publicación: "Ummm… ¿qué le hiciste a mi cara…?".

Pero él no ha sido el único en reaccionar y la sección de comentarios se ha llenado de mensajes ingeniosos riéndose del resultado de la edición.

"¿Ahora llevan figuras de cera de Neil Patrick Harris a los eventos?", decía un usuario. "¿Por qué está dibujado?", añadía otra persona.

Un fan insinuaba que la edición del rostro de Harris podría haber sido un efecto colateral del uso de FaceTune, la popular app de retoque, por parte de Miller: "Chicos, ella edita su cara, así que también edita a las personas... Neil".

Además, la propia aplicación ha utilizado el momento viral para añadir su comentario: "Abby, déjame corregir tu publicación la próxima vez, cariño, hermosa".

Incluso, desde la cuenta de la app han publicado una recopilación llena de humor e ironía en la que destacaban los mejores momentos del 2025, nombrando a Abby como "Persona FaceTune del año". Hasta el momento la única reacción de Miller ha sido compartir este post en sus historias.

Pero no se han quedado ahí y además han subido el selfie de los actores con el comentario que ellos habían hecho en la publicación de la celebridad, escribiendo en el pie de foto: "Eres perfecta, no cambies NUNCA".

Al comentario de la aplicación en las imágenes de Abby se ha sumado la cuenta de la obra que se presentaba ese día y en la que participa Neil, Art, escribiendo: "ESTA sí que es una verdadera obra de arte".