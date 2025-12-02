Scarlett Johansson habla sobre su defensa a Woody Allen y "el efecto dominó" en su carrera

La polémica en torno a la figura de Woody Allen ha sido siempre una de las grandes sombras de Hollywood. La historia se remonta a los años 90, cuando su expareja Mia Farrow lo acusó de abusar sexualmente de su hija Dylan Farrow. Si bien este caso fue desestimado por las autoridades, años más tarde la propia Dylan acusó al director de los hechos denunciados por Mia en 2014.

En 2019, Scarlett Johansson defendió públicamente al director. Por aquel entonces, ambos ya habían colaborado en tres películas: Match Point, Scoop y Vicky Cristina Barcelona. A diferencia de otras estrellas de la industria, Scarlett confirmó que seguiría trabajando con él y que lo amaba.

Woody Allen y Scarlett Johansson | Gtres

Ahora, en una reciente entrevista, la actriz ha respondido a cómo le habría afectado esta decisión tanto en lo personal como en lo profesional: "Supongo que es difícil saberlo".

"Nunca se sabe exactamente qué efecto dominó tiene", continúa la antigua Viuda Negra: "Mi madre siempre me animó a ser yo misma, a comprender que es importante tener integridad y defender lo que uno cree".

Scarlett Johansson | Getty

De igual modo, ha explicado que hay que "saber cuándo no es tu turno" para, acto seguido, aclarar que esto "no significa que debas callarte, solo que a veces simplemente no es tu momento". Una filosofía que "ha comprendido mejor a medida que ha madurado", concluyendo así sus declaraciones a The Telegraph al respecto.

Sea como sea, Scarlett Johansson ha estrenado este mismo año el taquillazo Jurassic World y ya se prepara para tres nuevas películas de cara a 2026, incluyendo el esperadísimo proyecto de El Exorcista de Mike Flannagan.

Por su parte, Woody Allen lleva más de dos años alejado de las cámaras tras haber dirigido la cinta francesa Golpe de suerte. Una carrera que, si bien se caracterizaba por estrenar una película al año, no tiene nuevos proyectos en el horizonte.