Los Jonas Brothers anuncian que Camp Rock 3 ha iniciado su rodaje pero sin Demi Lovato: "Es genial estar de vuelta"

El rodaje de Camp Rock 3 ha empezado y los Jonas Brothers han protagonizado un vídeo donde anuncian su regreso a la saga que les dio la fama en Disney Channel.

Los tres hermanos aparecen en este vídeo donde se les escucha decir: "Es genial está de vuelta". Aunque, quien no se ha confirmado que estará en esta nueva entrega es Demi Lovato, quien protagonizó junto a Joe, Nick y Kevin, las dos primeras entregas.

Aunque, Lovato sí forma parte de la producción ejecutiva de la cinta junto a los Jonas Brothers.

Otro rostro que regresan a Camp Rock es el de Maria Canals-Barrera como la madre de Mitchie (Lovato). La película está dirigida por Verónica Rodríguez y escrita por Eydie Faye.

Sinopsis oficial de Camp Rock 3:

Connect 3 pierde su acto de apertura para una gran gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir la próxima gran estrella. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que lleva a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su tranquilo hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista con su propio ritmo Cliff (Casey Trotter), la reina de la coreografía Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton).