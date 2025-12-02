Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran 14 años después de Harry Potter: Así ha sido el emotivo momento

Más de dos décadas después del inicio de una de las sagas más influyentes del cine, que se reiniciará con una nueva serie, el fandom de Harry Potter ha podido sentir la magia de nuevo con un inesperado reencuentro.

Daniel Radcliffe y Tom Felton, eternamente recordados como Harry Potter y Draco Malfoy, han desatado una ola de nostalgia entre millones de seguidores de todo el mundo durante una función especial del musical Merrily We Roll Along, en el que Radcliffe participa actualmente en Nueva York.

Ha sido allí donde Felton aparecía por sorpresa entre el público y, tras finalizar la función, ambos compartieron un cálido saludo frente a las cámaras y un cariñoso abrazo, marcando su primera aparición pública conjunta en más de una década y dando lugar a que la imagen se viralizase en cuestión de minutos.

Aunque en la pantalla fueron enemigos acérrimos, fuera del set Radcliffe y Felton siempre han mantenido una relación de respeto y amistad.

Emma Watson, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps y Daniel Radcliffe en Harry Potter y la cámara secreta | Cordon Press

Este reencuentro llega en un momento clave para los dos actores, ya que Daniel atraviesa una exitosa etapa teatral en Broadway, consolidando su prestigio como uno de los intérpretes más respetados de su generación. Y Tom, por su parte, ha protagonizado un regreso histórico al universo mágico al integrarse a la obra Harry Potter and the Cursed Child, que dio inicio a sus funciones el pasado 11 de noviembre, donde da vida a una versión adulta de Draco Malfoy.

El propio Felton confesaba este mes de noviembre, durante una aparición en Good Morning America, que la evolución artística de su antiguo compañero fue una de las grandes motivaciones para lanzarse de lleno al mundo del teatro: "Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway".

El actor británico no ocultó su admiración por la carrera de Radcliffe en los escenarios: "Ahora, sin duda, ha ganado un Tony y es una gran inspiración para explicar por qué Broadway es tan especial".

Poco después, cuando Radcliffe tuvo su momento en el mismo programa, visiblemente emocionado, respondió con palabras de cariño y gratitud: "Es increíble que me considerara una inspiración para algo. Es muy tierno".