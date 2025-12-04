5 razones por las que deberías ver Las hijas de la criada, el nuevo bombazo de atresplayer

Si todavía no has visto Las hijas de la criada, entonces es el momento de despejar tu agenda seriéfila y darle la prioridad que se merece. La serie se ha estrenado en atresplayer y cada domingo llegará un nuevo capítulo a la plataforma. Por lo que nada como terminar la semana dejándote llevar por una de las ficciones del año.

Aquí tienes hasta 5 razones por las que merece la pena adentrarse en el universo de Las hijas de la criada. Donde nada es lo que parece y las traiciones están en cada esquina. Una serie de época que llega para convertirse en tu nueva obsesión.

¡Te contamos por qué deberías verla!

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo | Antena 3

La lucha de poder como late motiv

Nada engancha más que la lucha del poder en una serie y la historia de la televisión bien lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Si a esto le sumamos temas como los secretos familiares, la ambición o la diferencia de clases, se construye un mapa de tramas tan adictivo como uno espera cuando se quiere enganchar a una ficción.

Una ambientación increíble

Sin duda alguna, el diseño de producción es uno de los platos fuertes de Las hijas de la criada. El retrato de la Galicia del siglo XX es impecable y, envuelto con una propuesta técnica de lo más cuidada, hace que el espectador se transporte a la época de inmediato. El rodaje se llevó a cabo en Galicia, Madrid y Canarias, llevando a sus protagonistas entre los pazos gallegos y la Cuba colonial con un nivel de detalle encomiable.

Capítulo 1 de Las hijas de la criada | antena3.com

Personajes memorables

Verónica Sánchez y Carlota Baró protagonizan este drama para dar vida a la Inés y la Renata de la novela como los lectores siempre habían imaginado. Ellas hacen de la resiliencia su bandera, rebelándose contra todo en una etapa de la historia en la que pocas mujeres se atrevían a hacerlo. Unos personajes ricos que, acompañados de las interpretaciones de sus actrices, conectan con el espectador desde el primer momento.

Del Premio Planeta a atresplayer

Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023 con Las hijas de la criada. Con 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de lectores, la novela fue todo un éxito en la literatura patria. Ahora, su adaptación está haciendo lo propio en la pequeña pantalla; plasmando a la perfección aquello que Sonsoles tenía en mente cuando dio forma a su novela.

Grupo de Las hijas de la criada | antena3.com

¿La serie del año?

Las hijas de la criada se coronó desde el primer día como el mejor estreno de atresplayer en tres años. Y no es para menos: tanto el público como la crítica se han quitado el sombrero ante la adaptación. Hemos tenido muchas series en 2025; sin embargo, esta se presenta claramente como uno de los bombazos del año.

Así que ya sabes: si todavía no te has puesto al día, nada como refugiarse bajo la mantita en esta temporada invernal y explorar esa Galicia del siglo XX.