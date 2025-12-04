De Seyran a Hattuç: las candidatas a señoras de la mansión Korhan en Una nueva vida

A pesar de no ser una familia excesivamente numerosa, los Korhan acumulan una buena cantidad de mujeres que comparten ese apellido y que, por consiguiente, son candidatas al codiciado puesto de señoras de la gran mansión.

Para los no iniciados, hemos de explicar que llevar el apellido Korhan no es suficiente para ejercer como primera dama de la familia. El cargo de señora de la mansión es único, intransferible y es decidido por el abuelo Halis. Y sus funciones son tan amplias como difusas, pero podría resumirse diciendo que "es la que manda".

Ifakat, el trono perdido

"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión | Antena 3

La primera vez que cruzamos la puerta de la mansión era Ifakat, la viuda de uno de los hijos de Halis, quien ejercía de señora de la casa y, de hecho, fue ella quien nos explicó cuáles eran las responsabilidades asociadas al cargo. Además de encargarse de la logística de la casa (desde el avituallamiento hasta la organización del personal) y de hacer cumplir la voluntad de Halis, Ifakat también se ocupaba de encargos especiales, como, por ejemplo, hacer un casting para elegir a la esposa de su sobrino Ferit.

Ifakat ejercía el poder con mano de hierro. Controlaba con exhaustivo rigor los gastos, pero también las vidas de toda la familia.

Nükhet, la breve

Nükhet se enfrenta a su otra yo en el espejo: la escena más inquietante en la mansión Korhan | Antena 3

Como primera dama también ejerció Nükhet, la hija pródiga que regresó a la mansión como orden y castigo de Halis. Nükhet y su hijo recibieron la orden de establecerse en Estambul, lo que fue un castigo para el resto de la familia.

Halis creyó que su hija ilegítima pondría orden en su casa y en su parentela, pero, desde la soberbia con la que suele actuar, obvió el rencor acumulado por una niña abandonada.

Nükhet no lo hizo mal como señora de la mansión. Disfrutamos mucho viendo como desmontaba el sistema implementado por Ifakat. Era como si las ventanas se abriesen por primera vez en mucho tiempo y se aireara el ambiente enrarecido.

Sin embargo, Nükhet traía una mochila demasiado pesada desde el pasado y pronto perdió el puesto.

Hattuç, la inesperada

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo | Una nueva vida

Hattuç ha sido la candidata más inesperada. O tal vez no. Halis lleva toda una vida deseando que ella sea la señora de su casa y Hattuç lleva toda una vida esperando que ese sea su lugar.

¿Qué podemos esperar de ella? Sabemos que es firme, decidida, valiente y que no tiene ningún problema en hacer valer su voluntad. Hay que tener mucho valor para pedir las escrituras de la mansión como condición para dar el sí, quiero.

Pero, sin duda, lo mejor de que Hattuç sea la gran señora Korhan es ver a todas las nueras adaptándose a su voluntad. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Ifakat para recuperar su posición?

Seyran, la eterna candidata

Seyran | antena3.com

La llegada de Seyran fue un terremoto familiar. Llegaba como una dulce muchacha de Antep, pero, en realidad, tenía un carácter y un temperamento que hizo temblar las paredes de la mansión.

Ifakat creyó fichar una nuera dulce y obediente, pero Seyran tenía personalidad propia y pronto dejó claro que la docilidad no estaba entre sus cualidades. De hecho, no tardó demasiado en dejar en evidencia que esa ejemplar familia tenía muchos secretos escondidos debajo de las alfombras.

A estas alturas, todos tenemos claro que Seyran sería una gran señora de la mansión. De hecho, lo fue durante un tiempo y tampoco se produjo ningún cataclismo. Le sobra inteligencia, conocimientos y sensibilidad, pero le falta avaricia y ambición como para pelear por el cargo. Ella solo quiere ser feliz con su marido, ir a la universidad y tener una vida tranquila.

Suna, la ambición silenciosa

Suna acude desesperada a la vidente Frikiye y recibe una advertencia que la deja aún más inquieta | Antena 3

Mientras que a Seyran le es bastante indiferente el reparto de poderes en la mansión, a Suna es lo que más le importa ¿En qué momento la perdimos? ¿Cuándo derramó el té en su pedida de mano? ¿Cuándo renunció a Abidin? ¿Cuándo se casó a la fuerza?

Fuera cuando fuera, lo cierto es que ahora mismo Suna solo piensa en una cosa: en ser señora de la mansión. Ha intentado serlo a través de su matrimonio con Kaya. Ha fantaseado con serlo convirtiéndose en esposa de Ferit (aunque eso supusiera romperle el corazón a su hermana). Se ha planteado serlo boicoteando la boda de su tía (a pesar de saber que es el sueño de su vida).

¿Qué podemos esperar de Suna? ¿Será capaz de traicionar a su propia hermana con tal de conseguir su objetivo?

Ni están ni se las espera

En la mansión hay otras nueras que también podrían aspirar al cargo, pero por alguna razón que no llegamos a comprender ni están ni se las espera para esa función. Gülgün ha dado dos hijos a los Korhan, pero siempre ha estado un paso por detrás de Ifakat. Y Asuman parece casi parte de la decoración porque apenas se la ve y casi ni se le escucha. Hasta Pelin, durante sus breves momentos como aspirante a esposa de Ferit, ha presentado más batalla para ser primera dama que las nueras que llevan años ostentando esa condición.

Ahora es el turno del reinado de Hattuç. Las nueras de la casa (salvo Seyran, su gran aliada) ya han dejado claro que no le van a poner las cosas fáciles, pero ella no ha esperado décadas para ser una Korhan para dejarse arrinconar. ¿Cómo será la mansión en esta nueva etapa?