El mejor amigo de Will Smith demanda a Jada Pinkett tras amenazarlo de muerte: "Terminaría desaparecido o con una bala"

Jada Pinkett Smith ha sido demandada por quien afirma haber sido el mejor amigo de Will Smith durante casi 40 años, Salaam. También conocido como Brother Bilaal, trabajó en varias películas del protagonista de El príncipe de Bel-Air en los inicios de su carrera y aparece en las memorias del actor.

Sin embargo, en 2021 todo se torció. Salaam ha acusado a la mujer de Will de infligirle angustia emocional y le reclama 3 millones de dólares por daños y perjuicios.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith | Getty

Todo ocurrió en el vestíbulo de un hotel en California, durante el 53 cumpleaños de Will Smith. Allí, según se detalla en los documentos judiciales, Jada fue "verbalmente agresiva" y lo amenazó para que firmara un acuerdo de confidencialidad.

Salaam, quien se representa a si mismo en el juicio, afirma que la actriz le dijo que "terminaría desaparecido" si seguía hablando de su vida privada o incluso que "recibiría una bala".

Tras estos acontecimientos, Brother Bilaal "fue obligado a autoexiliarse durante casi dos años". Una situación que le supuso trastorno de estrés postraumático, hipertensión, diabetes tipo 2, un aumento de peso de 45 kilos e incluso su relación de pareja y la oportunidad de ver a sus hijos.

En estos mismos documentos, obtenidos por Daily Mail, señala que está "buscando justicia por las atrocidades cometidas contra mí por Will y Jada". De hecho, los cargos presentados contra Jada también están previstos presentarse contra el propio Will.

Asimismo, estas amenazas de habrían repetido tras la polémica intervención de Will Smith en los Oscar, cuando subió al escenario para enfrentarse a Chris Rock. Y es que el actor Duane Martin, según la demanda, lo contactó para que interviniera en la gestión de la crisis generada; pero él se negó porque "su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosa".

El propio Martin le habría dicho que tendría "serios problemas con Jada si se negaba a ayudar" y, entonces, recibió nuevas amenazas por tres personas cercanas a los Smith.

Will Smith y Jada Pinkett en los Oscar 2022 | Cordon Press

De igual modo, la demanda recoge que Jada "inició una campaña de desprestigio mediático coordinada contra Salaam que apareció en el programa de radio iHeartMedia". Programa en el que ella habría "declarado falsamente" que Brother Bilaal "había intentado extorsionrle dinero, sugiriendo que el demandante participó en una extorsión criminal".

"La declaración fue falsa, imprudente y hecha con intención maliciosa de manipular la opinión pública y dañar el carácter del demandante", sentencia en la demanda. En la cual, además, se afirma que Salaam perdió una reputada marca de joyería que contaba con el apoyo de grandes figuras de la industria como Kevin Hart o Jamie Foxx.

Hasta el momento, ni Jada Pinkett ni Will Smith han hecho declaraciones al respecto. Una nueva polémica que llega a la pareja, después de varios años tratando de reconstruir su imagen pública.