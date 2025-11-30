Gaten Matarazzo desvela la "asquerosa " experiencia de vivir con Finn Wolfhard durante el rodaje de Stranger Things

La primera parte de la temporada 5 de Stranger Things marca el principio del final de la serie de Netflix. La primera tanda de episodios ya está disponible en la plataforma y, mientras los fans esperan al 25 de diciembre para disfrutar de otra dosis de sus personajes favoritos, sus protagonistas están desvelando secretos del rodaje.

Si bien estrellas como Joe Keery se han pronunciado sobre el destino de sus personajes, otros como Gaten Matarrazoo y Finn Wolfhard han contado cómo fue su convivencia durante el rodaje de esta temporada.

Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo en Stranger Things 4 | Netflix

El intérprete de Dustin habló en el podcast Dinner's on Me, de Jesse Tyler Ferguson, sobre la experiencia de vivir con su coprotagonista durante aproximadamente un año mientras grababan la quinta temporada.

Aunque esta etapa fue positiva, Matarazzo recordó los problemas que tuvieron para mantener la limpieza del apartamento.

"Fue genial. Fue como una experiencia universitaria", dijo, aunque apuntó que les costó mantener limpio su piso. "Miraba a mi alrededor como tres meses después de que viviéramos juntos y pensaba: 'Este lugar es asqueroso. ¿Qué estamos haciendo?'", señaló.

Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo durante un acto | Gtres

Al ser preguntado por cuál de los dos era el más desordenado, Matarazzo respondió: "En cierto modo, igualamos un poco la energía del otro".

"Llevábamos tanto tiempo siendo tan cercanos que realmente no nos exigíamos unos a otros ningún estándar", aseguró. "Pensábamos: 'A la mierda. Da igual, tío. Ya hablaremos de eso más tarde'", dijo. Eso sí, la amistad de los dos jóvenes está fuera de toda duda, tal y como se comprobó cuando fueron vistos de la mano paseando por Nueva York.

Matarazzo también reflexionó compartir piso con un amigo y lo arriesgado que puede ser ya que "cuando te mudas con uno de tus mejores amigos, nunca sabes si van a vivir bien juntos y eso puede arruinar amistades. Arruina la dinámica. Si eres lo suficientemente maduro, puedes pensar: 'Esto no nos funciona, así que por el bien de nuestra amistad, deberíamos terminarlo'. Pero fue genial".