Calendario de Stranger Things Volumen 2: ¿Cuándo se estrena cada capítulo de la temporada final?

Stranger Things 5 ha llegado a Netflix después de más de tres años de espera. El final de la cuarta temporada dejó muchos frentes abiertos y ahora, por fin, hemos podido ver cómo continúa el enfrentamiento entre Eleven y Vecna.

Sin embargo, los hermanos Duffer han repetido la jugada que llevaron a cabo en 2022 y no han estrenado toda la temporada de una sola tanda. De hecho, sus planes originales eran lanzar un episodio a la semana; pero la plataforma (por una vez) no les dio luz verde.

En su defecto, los fans se han tenido que conformar con cuatro capítulos nuevos que están disponibles desde el 27 de noviembre. Ahora bien, ¿cuándo llega el resto de la temporada? Y, lo que es más importante, ¿cuándo llegará el final?

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp en la temporada 5 de Stranger Things | Netflix

ESTRENO DEL VOLUMEN 2

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará en Netflix durante la madrugada del 26 de diciembre, concretamente a las 2 de la mañana.

Es importante apuntar bien esta fecha. Porque, por diferencias horarias, en Estados Unidos lo han vendido como un regalo de Navidad. Y es que allí se estrenarán el 25 de diciembre.

Stranger Things 5 | Netflix

Dicho volumen está compuesto por tres episodios: El quinto de la temporada, titulado Shock Jock, el sexto, llamado Escape from Camazotz y el séptimo, llamado The Bridge.

Así que, el próximo 26 de diciembre, te espera un nuevo maratón de la serie que te pondrá los dientes largos para el capítulo final.

ESTRENO DEL FINAL DE LA SERIE

¿Y cuándo terminará todo? Paradójicamente, cuando empieza el nuevo año. Y es que el capítulo final de Stranger Things, a diferencia de Estados Unidos que sucede el 31 de diciembre, llega a Netflix a las 2 am del 1 de enero.

Stranger Things 5 | Netflix

El episodio, llamado The Rightside Up, pretende hacer historia en la pequeña pantalla. Un evento apoteósico que los fans llevan ya varios años esperando y que, tras las campanadas y las uvas, por fin va a suceder.

El final está a la vuelta de la esquina; por lo que nada como ir acomodando el sofá, sacar la mejor de las mantas, preparar un buen bol de palomitas y, por supuesto, tener a mano los clínex para todas las lágrimas que puedan llegar. ¡No serán pocas!