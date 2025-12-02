El error en Stranger Things 5 que se olvida de uno de los momentos más emotivos de la serie

La espera para regresar a Hawkins ha sido larga, pero sin duda está mereciendo la pena. Y es que el Volumen 1 de la temporada 5 de Stranger Things nos ha vuelto a recordar por qué esta serie de Netflix se ha ganado el corazón de millones de fans por todo el mundo.

Los cuatro primeros capítulos han sido un derroche de acción y el público global los ha devorado en cuestión de días (o día, en singular). Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre los espectadores más atentos.

Stranger Things 5 | Netflix

ATENCIÓN: Spoilers de Stranger Things 5

Si ya has terminado el Volumen 1 y cuentas los días para el estreno del Volumen 2, estás a salvo. Si no, lo mejor es que huyas y busques la cueva más acogedora en la que refugiarte: los spoilers están garantizados.

En el episodio 4 de la quinta temporada, El Hechicero, vemos a Will como nunca antes. Los ojos en blanco, los brazos extendidos y los demogorgons en el aire: Es todo lo que los fans esperaban de este personaje. Ahora bien, para conseguir sacar a relucir sus poderes, el personaje tiene que echar mano de los recuerdos más emotivos de su infancia.

Will en Stranger Things 5 | Netflix

Uno de ellos, nos lleva directamente a la construcción del fuerte en el que se escondía durante la primera temporada, cuando se encontraba en el Upside Down. Se trata del Castillo Byers, que construyó con su hermano años atrás.

En esta secuencia, el recuerdo en concreto los muestra en un día soleado donde todo es felicidad. No obstante, si nos remontamos a la segunda temporada, concretamente al capítulo 8, Jonathan lo cuenta de una manera muy diferente.

Jonathan y Will en Stranger Things 5 | Netflix

"Nos quedamos toda la noche construyendo el castillo, tal y como lo habías dibujado", contaba el mayor de los Byers, mientras trataba de expulsar al Azotamentes de Will: "Y tardamos muchísimo, porque se te da fatal usar el martillo". Si bien esto podría contrastar con la escena mostrada en la temporada 5, donde no se le ve fallar con los clavos, todo se hace más evidente acto seguido: "Empezó a llover, pero nos quedamos allí. Después de aquello nos tiramos malos una semana".

No obstante, no hay son solo rastro de lluvia en el recuerdo de Will; mientras los dos hermanos celebran la inauguración de su construcción. Entonces, ¿cómo es esto posible? Hay tres posibles explicaciones.

La primera: que el recuerdo de Will sea más feliz de cómo se produjeron los acontecimientos realmente. La segunda: que se pusiera a llover justo después de lo que vemos en la quinta temporada. La tercera (y la que muchos fans han decidido hacer propia): los hermanos Duffer han ignorado esta escena de Stranger Things 2 por completo.

Finn Wolfhard en Stranger Things 5 | Netflix

Sea como sea, la secuencia en sí funciona a la perfección. Will por fin ha sacado su vena superheroica y promete ser el apoyo que Eleven necesita de cara a su lucha final contra Vecna.

El final llegará el próximo 1 de enero y, mientras todas las críticas que los espectadores puedan tener contra la serie sean como esta, estaremos ante uno de los cierres mejor valorados de los últimos años.