Jacob Elordi y Sydney Sweeney se casarán en Euphoria: Todos los detalles de Nate, Cassie y Rules en la temporada 3

La serie que sacudió a toda una generación con su retrato crudo y emocional de la juventud vuelve a la carga. La temporada 3 de Euphoria tiene previsto su estreno en abril de 2026.

Sam Levinson, el creador de la serie, ha revelado algunos detalles sobre esta nueva entrega para actualizar el contexto de los personajes debido al paso del tiempo, no solo en la vida real sino también dentro de la ficción.

"Cinco años parecían un momento natural porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado para entonces", explicaba respecto al inicio de la serie en una presentación de HBO Max, según recoge Variety.

"Básicamente, retomamos a Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Kelly), intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla", contaba sobre la protagonista.

"Y luego Cassie (Sweeney) vive en los suburbios con Nate (Elordi), están comprometidos y ella es muy adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de secundaria viven en este momento", añadía.

"Estoy convencido de que esta es nuestra mejor temporada hasta la fecha", ha asegurado Sam. "Diré que Cassie y Nate sí se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable".

Sydeny Sweeney y Jacob ELordi como Cassie y Nate en Euphoria | HBO Max

Respecto al resto de personajes principales señalaba: "Jules (Schafer) está en la escuela de arte, muy nerviosa por su carrera como pintora y tratando de evadir responsabilidades a toda costa".

"Maddy trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante; obviamente, tiene sus propios trabajos secundarios", continuaba diciendo sobre el papel de Alexa Demie.

"Y Lexi (Apatow) es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, quien es absolutamente encantadora y un verdadero ícono", terminaba.

A parte de la estrella de Instinto básico, cabe destacar otra de las nuevas incorporaciones como la de Rosalía, la española que, a día de hoy, se ha consolidado como una de las mejores artistas a nivel internacional.

Aunque los detalles precisos del guion aún se mantienen bajo llave, Levington se ha encargado de adelantar que en la temporada 3, las vidas de los jóvenes de East Highland habrán cambiado mucho.