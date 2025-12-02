ELEVEN EN STRANGER THINGS
Millie Bobby Brown se ha cambiado el nombre y es tan loco como divertido
Tras casase con Jake Bongiovi, ser madre primeriza y en plena promoción de la temporada 5, y última, de Stranger Things, Millie Bobby Brown ha confesado que ha cambiado su nombre a Millie Bonnie Bongiovi.
Publicidad
La actriz Millie Bobby Brown vive un momento vital de grandes cambios, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras casarse con Jake Bongiovi y adoptar a su primera hija este verano, Millie afronta una nueva etapa familiar con ilusión y discreción.
Todo esto, en medio de la promoción de la temporada 5, y última, de Stranger Things, la serie que la llevó al estrellato.
Durante una entrevista con VT sobre esta temporada final que se acaba de estrenar en Netflix, Millie estaba acompañada de su coprotagonista y amigo Noah Schnapp, cuando le preguntaron al joven si sabía el nombre completo de la actriz.
Era en ese momento cuando Millie desvelaba con total naturalidad que había cambiado su apellido por el de su marido.
"Es Millie Bonnie Brown", contestó el padrino de su hija, sin embargo, Millie lo frenó enseguida diciendo: "Bueno, ahora…", lo que dio pie a una divertida confusión por parte de Noah.
El actor intentó corregirse diciendo: "Millie Bonnie Brown Bongiovi", e incluso añadió Bobby, pero Millie volvió a intervenir: "Bobby no. Empieza de nuevo".
Nchnapp probó otra vez con Millie Bonnie Brown, pero ella lo paró en seco al añadirle: "Deja el Brown". Finalmente, Millie aclaró la situación: "Es simplemente Millie Bonnie Bongiovi", bromeando después con que, si querían abreviarlo, podían llamarla "Millie Bon Bon".
Respecto a su segundo nombre, fue a principios de este año cuando la intérprete confesó que se había cambiado su nombre real Bonnie por Bobby "por diversión" y por una cuestión artística.
Los primeros 4 capítulos de la temporada final del fenómeno ochentero ya están disponibles y no será hasta el 25 de diciembre cuando se se estrene la segunda parte, que incluirá los últimos 3 episodios.
Publicidad