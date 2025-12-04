Mario Cimarro, de Pasión de Gavilanes, "con el corazón hecho pedazos" tras la muerte de su madre

Mario Cimarro, mundialmente reconocido por su icónico papel de Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, ha regalado a los espectadores algunos de los momentos más memorables de las telenovelas latinoamericanas.

Su carisma arrollador, su entrega frente a las cámaras y su porte lo convirtieron en una de las figuras más queridas del género.

Dentro y fuera del set, el actor siempre destacó por su energía, cercanía y alegría, sin embargo, Cimarro está atravesando un momento especialmente doloroso tras la reciente pérdida de su madre.

Para comunicar la triste noticia, Mario ha publicado una serie de fotos en Instagram de distintos momentos de la vida de su madre como su boda, comidas con la familia o disfrutando de su nieta.

Junto al carrusel de imágenes, el actor ha escrito un bonito mensaje en el pie de foto.

"Con el corazón hecho pedazos les comparto... han sido varias semanas de apoyar a mamá... He buscado mil maneras, para detenerme... para poder escribir... desde el lunes ya no está con nosotros", comenzaba el cubano.

"Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote. He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció", continuaba.

"Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre", ha añadido explicando el motivo de su pérdida.

"María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos" escribía.

"Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia", contaba. "Con esa sabiduría que 'Paz' nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero".

"Ya la imagino bailando con Papá, el abuelo Gildardo, la mujer de Antonio y Mambito", finalizaba. "Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo".

La noticia ha conmocionado tanto a quienes lo admiran como a sus compañeros de la industria, quienes han respondido a la publicación de Cimarro con una oleada de mensajes de apoyo y cariño.