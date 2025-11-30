Las hijas de la criada llega a atresplayer: un drama envolvente para viajar a un pasado apasionado

Desde El tiempo entre costuras hasta Entre tierras, pasando por Gran hotel o La catedral del mar, las series de época de Atresmedia que mezclan el drama romántico con el misterio, y normalmente protagonizadas por mujeres que luchan contra la adversidad, han conquistado al público. Y a este grupo se une ahora Las hijas de la criada, que se estrena este domingo 30 de noviembre, en atresplayer.

Adaptación televisiva de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023, la serie propone una combinación de intrigas, emociones intensas y un cuidado envoltorio visual. Su comienzo nos traslada a la Galicia rural de principios del siglo XX, cuando tiene lugar un acontecimiento que marcará el devenir de la historia: en una casa señorial, nacen durante la misma noche dos niñas, una es hija de la dueña del pazo Inés Lazariego (interpretada por Verónica Sánchez) y otra hija de la criada Renata Comesaña (Carlota Baró).

A través de un flashback, descubriremos que el día de nacimiento no es lo único que tienen en común esas dos niñas. Nueve meses antes, el señor de la casa, Gustavo Valdés (Alain Hernández), no solo deja embarazada a su mujer, sino también a la criada con la que mantiene un secreto, pero breve e intenso romance. Él, cuando conoce la noticia, pide a la criada que aborte, pero esta se niega. Volviendo al presente, al poco de nacer las niñas, Renata las intercambia motivada por la venganza o para darle a su hija un futuro mejor.

A partir de este hecho se desencadena una trama cargada de potencial melodramático, con traiciones, luchas de poder, amores difíciles y viajes al extranjero. Antes o después, parece ser, el secreto se destapará, pero tendremos que seguir los ocho episodios de los que constará Las hijas de la criada para enterarnos de cuándo y qué consecuencias tiene esa información para ambas hijas y el resto de personajes.

Uno de los grandes aciertos del proyecto es la interpretación de Verónica Sánchez, actriz a la que ya hemos visto en otros dramas de época (por ejemplo, Tiempos de guerra) y que el año pasado conquistó a la audiencia internacional con Ángela. Ahora nos ofrece un personaje feminista y empoderado, destinado a verse atravesado por contradicciones morales y por situaciones de mucho dolor. A su alrededor, un elenco solvente representa a un abanico de personajes de distintas capas sociales y emocionales.

Las hijas de la criada llama también la atención por sus valores de producción en el plano técnico, retratando muy bien la época con un bonito diseño de vestuario pero también con bellos exteriores que en el primer episodio nos mantienen en Galicia (pazos y otros edificios históricos, campos, caminos que cruzan bosques...), pero que posteriormente nos llevarán a otros lugares como América. La fotografía, que busca la naturalidad, saca partido a estos paisajes y refuerza la atmósfera de relato clásico.

Todo esto queda al servicio de una historia melodramática clásica y envolvente, que además de proponer un viaje planteará al espectador reflexiones sobre cuestiones como la desigualdad social, el amor, la lealtad y el peso de los secretos heredados. Una serie que disfrutarán mucho los incondicionales de las historias de época agitadas por la pasión y los sentimientos.