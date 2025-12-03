Emily conquista Roma en el esperádisimo tráiler de la temporada 5 de Emily in Paris

Emily, a la que han nombrado responsable de la Agence Grateau en Roma, se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por una ciudad nueva. Sin embargo, cuando todo parece encajar, una mala decisión en el trabajo desata un efecto dominó que sacude su vida personal y profesional.

En un intento de recuperar la estabilidad, se apoya en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en peligro una de sus relaciones más estrechas. Emily aborda el conflicto con honestidad y sale del problema con vínculos más profundos, una visión más clara y una mayor predisposición a abrazar nuevas posibilidades.

Emily in Paris | Netflix

Lily Collins (Emily Cooper) vuelve a protagonizar y producir la serie que completa su reparto con Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).

Creada, producida y con guion de la mano de Darren Star, Emily en París también ha contado con Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy, como productores ejecutivos, junto a MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media.

El próximo 18 de diciembre llega la quinta temporada completa a Netflix; así que nada como ir preparándose para un buen maratón de fin de semana bajo la mantita.