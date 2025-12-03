¿La actriz de Holly Wheeler en Stranger Things es la misma niña que en las otras temporadas?

Stranger Things 5 ha estrenado el Volumen 1 con cuatro episodios repletos de acción que han robado el aliento a los fans de la serie. La primera parte de la temporada final ha cumplido con las expectativas y nos ha devuelto a un Hawkins que, tres años después, presenta ciertos cambios.

El elenco original ha crecido y poco queda de aquellos niños que conocimos en 2016. Sin embargo, esta no es la única novedad en la ficción de los Duffer. Y es que muchos se han percatado de que, a pesar de la edad, la actriz de Holly Wheeler, la hermana de Mike, es muy diferente a la que habíamos podido ver hasta la fecha.

Pero, ¿es la misma intérprete?

Holly Wheeler en Stranger Things | Netflix

Respuesta rápida: No, han decidido cambiar a las actrices de cara al final de la serie.

Mientras que en las cuatro primeras temporadas fueron las gemelas Anniston y Tinsley Price, ahora la serie de Netflix ha fichado a Nell Fisher para la tanda final.

Mientras que Fisher, a sus 14 años, ya ha empezado a forjar una carrera en el mundo del cine y la televisión, las gemelas Price parecen haber cambiado de pasión; sustituyendo la interpretación por el espectáculo de las animadoras.

Nell debutó en la película Northspur; sin embargo, fue en 2023 cuando dio el salto a una gran producción con la nueva entrega de Evil Dead. Una cinta en la que demostró estar más que preparada como para los papeles del género de terror, tal y como está volviendo a hacer en la temporada 5 de Stranger Things.

La hermana pequeña de Mike está teniendo más peso narrativo que nunca y la decisión de haber apostado por Fisher es ya otro de los grandes aciertos en la elección de reparto de la serie.

El Volumen 2 está muy cerca, abriendo el apetito para el apoteósico final que llegará el 1 de enero. Momento en el que nos despediremos de todos esos personajes que hicieron de Hawkins el pueblo más memorable de la pequeña pantalla, Holly incluida.