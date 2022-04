La familia de Will Smith y Jada Pinkett llevan unos días siendo el objetivo de los medios de comunicación debido a sus escándalos recientes. Si bien el actor acaparó todos los focos después de su bofetada a Chris Rock la noche de los Oscar, hace unos días el examante de Jada removió su pasada relación con varias pullas sobre este hecho.

Sus hijos se han mostrado cercanos a su padre tras sufrir el rechazo de Hollywood a su agresión. De hecho, Jaden publicó un enigmático mensaje muy poco después del incidente de su padre: "Y así es como lo hacemos".

Aunque no hacía alusión directa a lo ocurrido, muchos vieron en estas palabras una dedicatoria clara al modo de actuar de Will. Y es que, el joven artista tiene una legión de fans que están pendientes de todo lo que publica en sus redes sociales, por ello llamó la atención que estuviera varios días sin dar señales de vida. Hasta ahora.

El también cantante ha publicado en Instagram una serie de imágenes en las que disfruta de compras junto a un compañero, el artista musical ¿Téo?. A las fotografías las ha titulado con una serie de emoticonos de arcoíris que bien podrían reflejar una actitud positiva tras el momento tan alborotado que está experimentando su familia.

Del mismo modo, su presencia no pasó inadvertida para los fotógrafos, como puedes ver en el vídeo de arriba, quienes rodearon a Jaden mientras estaba en una de las tiendas acompañado de una chica con la que rápidamente se refugió en un vehículo.

Sus seguidores han dejado una multitud de comentarios que evidencian que todavía no han olvidado el bofetón de Will. "Voy a conocerte un día", decía uno de ellos a lo que recibía la respuesta de otro diciendo: "Entonces vas a conocer la bofetada de Will Smith primero". Otro comentó: "Esta publicación es una bofetada... supongo que viene de familia". Asimismo hubo quien recordó lo que escribió en Twitter: "Entonces... ¿Así es como lo hacemos?".

Will Smith con su mujer Jada Pinkett y sus hijos Trey, Jaden y Willow tras ganar el Oscar | Getty

Will Smith ingresa en un centro para combatir su estrés

Mientras tanto, Will ha acudido voluntariamente a una clínica de rehabilitación de lujo, donde combatirá con expertos el estrés generado tras lo ocurrido en los Oscar. La noticia llegó después de que una fuente revelara que Jada cree que fue "exagerada" la reacción de su marido.

Además, como medida paliativa, el actor se marchó de la Academia de Hollywood, la cual pretende castigar de alguna forma su conducta. Y es que el bajón en la imagen pública de la estrella le ha repercutido hasta en sus próximos proyectos, con la cancelación de dos de ellos.

