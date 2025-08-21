Michelle Williams anuncia la llegada de su cuarto hijo y agradece a la mujer que lo gestó: "No salió de mi vientre"

Michelle Williams, reconocida por su papel en películas como Blue Valentine, es madre de cuatro hijos. Su primogénita, Matilda, de 19 años, nació de su relación con el fallecido actor Heath Ledger, y junto a su esposo, el director Thomas Kail, ha tenido tres hijos más.

Hart, nacido en 2020; un segundo bebé en 2022, de quien han mantenido en privado el nombre y sexo; y su hija menor, llegada en 2025 mediante gestación subrogada. Aunque el bebé nació a principios de 2025, es la primera vez que la actriz habla sobre haber tenido a su hija a través de un 'vientre de alquiler'.

"Tengo que darle las gracias a Christine, porque este último bebé no salió de mi vientre", explicaba la actriz en Jimmy Kimmel Live! cuando la presentadora invitada alabó su figura diciéndole que parecía que nunca había tenido hijos.

"El milagro de nuestra pequeña es gracias a Christine. Quizás estés viéndonos desde algún lugar; gracias, Christine", aclaraba la actriz. "Gracias a Christine, tengo tres niños menores de 5 años en casa", algo sobre lo que ha reflexionado en positivo: "Todo está bien y bajo control. Yo soy la adulta".

"Estoy tratando de encontrar el equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral", añadía Michelle. "Ya me siento culpable y no quiero quitarles más tiempo, pero entiendo que necesito cargar las pilas", ha confesado la actriz.

A pesar de mantener la privacidad en muchos aspectos de su vida, la actriz ha querido aclarar cómo ha recibido a su cuarto hijo y dar las gracias a la persona que lo ha hecho posible.