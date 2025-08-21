Sydney Sweeney tuvo que rodar La asistenta mientras su compromiso se derrumbaba: "Aseguraba estar genial"

Sydney Sweeney saltó a la fama gracias a su papel en la serie Euphoria. Desde entonces, la actriz ha buscado forjar su carrera en la gran pantalla y próximamente la veremos en la adaptación de la novela La asistenta, dirigida por Paul Feig (The office).

Sin embargo, tal y como el propio director de la cinta ha comentado, Sweeney no se encontraba en su mejor momento. Y es que la actriz anunció la separación de su prometido, Jonathan Davino, a tan solo unos pocos meses antes de su boda. La pareja salía desde 2018 y se comprometió en 2022.

A pesar de su situación personal, Feig recuerda que la estrella de Euphoria "estaba completamente entregada en lo emocional" y que "siempre estaba dispuesta a todo, sin traer ningún problema al set".

Pero esta fortaleza y profesionalidad de la que el director se hace eco, no quita que el proceso de la ruptura estuviera presente mientras grababan la película. "Sé que estaba pasando por algo mientras todo esto ocurría", indica, antes de excusarse afirmando que "ahora todo el mundo sabe lo de su compromiso roto y la ruptura".

Sydney Sweeney en la Met Gala 2025 | Reuters

También ha explicado que en ocasiones se acercaba a la actriz para preguntar: "Oye, ¿estás bien?", a lo que ella siempre respondía con un "estoy bien" o "estoy genial". Porque la crisis emocional ya afectaba a Sweeney en el momento del rodaje; pero, por lo que ha comentado Feig en una entrevista con The Wall Street Journal, jamás afectó a su desempeño en el set.

La asistenta es la adaptación del best seller homónimo escrito por Freida McFadden. Un thriller sobre una joven que, después de perder el empleo, entra como asistenta en una casa nada convencional.

La película tiene previsto su estreno en España el próximo 1 de enero. Una película con la que Sydney Sweeney podrá decir aquello de "año nuevo, vida nueva" con todas las de la ley.