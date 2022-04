La Policía iba a detener a Will Smith tras agredir a Chris Rock en los Oscar: "Iremos a por él"

La velada de los Oscar pudo acabar de peor forma de lo que ya lo hizo. Mientras reinaba la confusión de los invitados al Dolby Theatre de Los Ángeles, entre bambalinas se debatió seriamente que Will Smith fuera detenido por la Policía esa misma noche.

El productor de la gala, Will Packer, así lo ha revelado en el programa de la ABC News, Good Morning America, donde ha hecho una crónica de los momentos de tensión que se vivieron:

"Dijeron: 'Iremos a por él. Estamos listos. Iremos a buscarlo ahora mismo'", explicó las palabras que le dijeron desde el cuerpo de Policía de Los Ángeles. "'Puedes presentar cargos. Podemos detenerlo'. Estaban exponiendo las opciones. Y mientras lo hacían, Chris estaba mostrándose muy contrario con esas opciones. Él decía: 'No, no, no, estoy bien'. E incluso hasta el punto en el que dije: 'Rock, déjalos terminar'", insistió ante el fuerte rechazo del cómico de denunciarle.

Packer continuó desvelando que fue Chris Rock quien finalmente les paró los pies, tal y como confirmó también la Policía hace unos días. Así, este reapareció en un espectáculo de comedia donde no quiso echar leña al fuego: "No tengo un montón de mierda que decir sobre lo que pasó, así que si habéis venido aquí por eso...".

"Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esta mierda", sugirió y cuyos detalles puedes consultar en el vídeo del principio.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

La Academia le comunicó a Smith que le invitó a marcharse de la gala, a lo que el oscarizado actor se negó. Aunque medios como TMZ rechazan esta información. Lo que sí es seguro es que le han instado a enviar una declaración en 15 días para decidir las medidas que se adoptarán. Desde la organización, han mostrado su firme rechazo a la violencia.

Por su parte, Smith se disculpó, primero con sus compañeros nominados, y más tarde con Chris Rock.

