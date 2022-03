Chris Rock ha reaparecido después de recibir la bofetada de Will Smith en los Oscar. Tras todo el revuelo generado por la que es una de las imágenes del año, había expectación por cuáles serían las primeras palabras del cómico tras el altercado.

El humorista ha roto su silencio en un monólogo stand-up en el Wilbur Theatre de Boston, ante una sala abarrotada de fans que le aplaudieron durante varios minutos seguidos, según Variety. Los presentes le ovacionaron mientras el actor preguntaba: "¿Qué tal vuestro fin de semana?".

Pero Rock no quiso echar leña al fuego y se centró en el espectáculo de comedia: "No tengo un montón de mierda que decir sobre lo que pasó, así que si habéis venido aquí por eso...".

Chris Rock reaparece tras el bofetón de Will Smith en los Oscar | Gtres

"Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana", recordó el humorista, aunque aseguró que en el futuro hablaría sobre el momento que ha dado la vuelta al mundo: "Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esta mierda".

"Será serio, será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes", señaló un Chris Rock que aún sigue impresionado sobre lo ocurrido en Los Ángeles el pasado domingo. A pesar de ello, no quiso presentar cargos a La Policía de Los Ángeles tras la agresión de Will Smith.

Antes de estas palabras, Will Smith le pidió disculpas en un comunicado vía Instagram: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser". Todo ello mientras la Academia de Hollywood estudia medidas contra el recién ganador del Oscar.

Esta misma ha alabado la entereza del presentador en un comunicado distribuido por EFE, donde destacó la "resiliencia" del presentador sobre el escenario. Aunque muchas voces han criticado su chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, alegando que no lo consultó antes con la Academia, pues él mismo señaló en el pasado que no lo hacía por temor a que le censuraran.

