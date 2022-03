El mundo sigue hablando del inolvidable momento en los Oscar 2022 donde Will Smith le asestó una bofetada a Chris Rock tras hacer un chiste sobre el pelo de su mujer, Jada Pinkett.

Poco después Will Smith era nombrado ganador del Oscar a Mejor Actor por 'El método Williams'. La polémica ha corrido como la pólvora y también las opiniones encontradas sobre lo ocurrido y las medidas que deberían haberse tomado.

Mientras que Will Smith finalmente se ha disculpado públicamente en redes sociales rechazando la violencia y reconociendo su comportamiento como "inaceptable", más detalles sobre el altercado y lo que ocurrió en el teatro Dolby siguen sucediéndose.

Ahora ha salido a la luz a través de TikTok un vídeo tomado desde el público de la sala en el preciso momento en que Will golpe a Rock, y se puede ver la reacción impertérrita de Jada Pinkett, que incluso se ríe cuando Chris dice: "Will Smith me acaba de dar un hostión".

También se puede apreciar el lenguaje corporal de Will Smith mientras volvía a su asiento y gritaba: "Deja el nombre de mi mujer fuera de tu p*ta boca", lo que causó una reacción completamente impactada del público que tampoco se pudo apreciar en la retransmisión.

En el incómodo silencio tras sus gritos, se ve cómo Jada le mira y Will se acomoda en su asiento. Además, Jada vuelve a reír ante el comentario de un estupefacto Chris Rock: "wow, eso ha sido... la mejor noche de la historia de la televisión".

Actualmente la Academia de Hollywood ha revelado que ha dado un ultimátum a Will Smith para que presente una declaración en los próximos días antes de "tomar cualquier medida disciplinaria".

Chris Rock ha roto su silencio

Por su parte el otro protagonista inevitable de la noche ha reaparecido para dar un monólogo que tenía agendado en Boston, donde ha roto su silencio sobre el tema.

"No tengo un montón de mierda que decir sobre lo que pasó, así que si habéis venido aquí por eso...", comenzaba avisando. Pero después añade:

"Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esta mierda". Puedes ver todas sus palabras en el vídeo de arriba.

