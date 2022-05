Will Smith aún tiene un proyecto en pie: 'Bad Boys 4' sigue en marcha y no pretenden despedirle

La vida de Will Smith no ha vuelto a ser la misma tras su agresión a Chris Rock en los Oscar. Menos aún, en lo relativo a su carrera profesional, que pasa por un mal momento tras la polémica. Aunque en algunos casos fueran solo rumores, lo cierto es que algunas de las producciones que involucran a Will Smith se han visto paralizadas.

Bloomberg ya desveló que National Geographic, que contaba con el actor para su serie documental 'Pole to Pole', había decidido pausar el proyecto por un tiempo. A esto se sumaba la cancelación definitiva de 'Bright 2', la secuela de la película fantástica de Netflix que se esperaba desde 2019. Por otro lado, 'Fast and Loose' y 'Bad Boys 4' quedaban en entredicho tras el incidente de los Oscar. Ahora sabemos que al menos una de ellas sigue en pie.

'Bad Boys 4', la cuarta parte de la saga cómica de 'Dos policías rebeldes' que Will Smith ha protagonizado junto a Martin Lawrence desde 1995, estaba, según algunos medios como The Hollywood Reporter, a la espera de que Sony tomara una decisión en cuanto a su relación profesional con Smith. El director de Sony Pictures, Tim Rothman, ha desvelado que el proyecto sigue adelante, en fase de preproducción, y que cuentan con Will Smith en él: "La película se estaba desarrollando y sigue en desarrollo. No había ningún freno que pisar porque el coche no estaba en marcha".

En una entrevista con Deadline, el responsable de Sony no solo se ha referido a esta película, también a Will Smith, a quien ha apoyado públicamente tras lo sucedido: "Conozco a Will desde hace mucho tiempo y sé que es una buena persona. Esto ha sido un ejemplo de lo que una buena persona puede llegar a hacer cuando pasa por un mal momento, delante de todo el mundo".

Tim Rothman parece así cerrar al menos uno de los frentes abiertos que afectaban al futuro profesional de Will Smith, y elogia sus disculpas: "Creo que se disculpó de forma genuina, y creo en el perdón y la redención de las personas".

La continuidad de Smith en 'Bad Boys 4' le da al menos un respiro sabiendo que continuará en una de las sagas más míticas que ha protagonizado. En cuanto a lo personal, el actor está atravesando un momento que su esposa Jada Pinkett ha calificado de "sanación profunda", y estaría en la India realizando ejercicios de meditación, tras su paso por un centro de rehabilitación en Los Angeles para combatir el estrés por lo sucedido.

