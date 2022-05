Desde que este pasado 6 de mayo llegara a los cines 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' no se habla de otra cosa. La película más ''espeluznante'' de Marvel dirigida por Sam Raimi está arrasando en las taquillas y ya se ha catapultado en lo más alto del universo cinematográfico.

Y, por ende, también las estrellas de la secuela pues no hay paso que den, tanto dentro como fuera de la pantalla, que no sea analizado. Tal y como ha sido el caso del protagonista, Benedict Cumberbatch, que este sábado 7 de mayo ha acudido por segunda vez al programa de humor 'Saturday Night Live' para presentar su monólogo.

En él quiso hablar sobre cómo los guionistas del programa parecían no conocerlo fuera de su interpretación en 'Doctor Strange'. Motivo por el que este quiso recordar que también ha participado en otros prestigiosos films como 'El poder del perro', por el que estuvo cerca de ganar un Oscar a 'Mejor Actor'.

Sin embargo, fue Will Smith, nominado en la misma categoría que él, con 'El método Williams' quien finalmente se alzó con la victoria y se llevó la estatuilla a casa. Algo sobre lo que el intérprete de 45 años quiso hacer mención en su discurso con una divertida reacción por su parte al lanzarle una ''pullita'' al que se hiciera con el galardón.

''No gané. Me pegó una paliza Will Smith... ¡No físicamente! No físicamente'', dijo el intérprete bromeando sobre el conocido incidente que ocurrió entre el marido de Jada Pinkett y Chris Rock tras el desafortunado chiste que el comediante gastó sobre esta última.

Lo cierto es que las inesperadas palabras de Benedict Cumberbatch desataron las risas de los asistentes que aplaudieron la pequeña e inocente broma del actor.

Sin embargo, otro de los asombros de la noche vino de la mano de su compañera de reparto en el nuevo éxito, Elizabeth Olsen, que apareció por sorpresa e hizo un cameo en uno de los sketch.

"Oh Dios mío, el multiverso es real'', dice sorprendido el en ese momento presentador del programa al ver a Olsen junto a él.

