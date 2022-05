No es ningún secreto que el matrimonio entre Jada Pinkett y Will Smith pase por un mal momento. La bofetada de Will Smith a Chris Rock tras el chiste que el cómico hizo sobre Jada Pinkett podría haber puesto en peligro este matrimonio de más de 20 años.

Algunas fuentes cercanas a la familia hablaban de crisis entre ambos, pero no concretaban más allá. Ninguno de los implicados en el incidente de los Oscar se ha pronunciado claramente sobre ello. Chris Rock dijo en uno de sus espectáculos de comedia que no hablará de ello hasta que le paguen.

Jada Pinkett, por su parte, se refirió al tenso momento en su programa de Facebook Watch 'Red Table Talk', donde dijo que su familia pasaba por una recuperación profunda: "Algunos descubrimientos de nuestra recuperación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento".

Y obviamente, Will Smith no ha comentado nada de lo sucedido más allá de su disculpa pública a Chris Rock. Lo último que sabemos sobre el actor es que se encuentra en la India, donde se le pudo ver en el aeropuerto de Mumbai. El motivo de su viaje habría sido espiritual, para practicar yoga y meditación con un famoso gurú espiritual.

No sabemos qué desenlace tendrán las tensiones tras el incidente de los Oscar, pero lo que está claro es que, a raíz de lo ocurrido, han sido muchos los episodios entre Jada Pinkett y Will Smith que se han dado a conocer, o se han recordado.

Uno de ellos lo protagonizó el actor junto a Rosario Dawson en 2008, cuando rodaban la película 'Siete almas'. La actriz contó en su día a Vulture lo complicado que fue rodar algunas escenas con Will Smith porque a este le daba vergüenza besarle. Según comentó Dawson, Will Smith acabó llevándose a su mujer al estudio para sentirse más seguro: "Quería que Jada estuviera en el set, y ella le animó con la escena, y también me apoyó a mí".

Rosario Dawson y Will Smith en 'Siete almas' | Columbia Pictures

Will Smith también habló con Collider en su día sobre las escenas que más le costó rodar en aquella película, asegurando que se trataba de un problema con su educación desde niño: "Con el tema del amor... Mi abuela fue muy firme sobre ello, y también mi madre, sobre cómo un hombre debe tratar a las mujeres".

