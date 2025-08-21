Jennifer Lopez disfruta del "verano de su vida" tras el divorcio con Ben Affleck

Después de un año difícil por su divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez parece haber dejado atrás los momentos más complicados de su vida personal. Ahora, entre giras y nuevos proyectos cinematográficos, la artista tiene la energía renovada.

Su gira Up All Night, que tuvo su comienzo en nuestro país, concretamente en Pontevedra a principios de julio, concluyó el pasado 12 de agosto en Cerdeña, Italia. Un tour que la ha llevado a dar un total de 21 conciertos.

Jennifer Lopez | Cordon Press

La gira en cuestión le ha cargado las pilas a Lopez, ya que, según ha informado una fuente cercana a la cantante a People: "Ha sido el verano de su vida", comentaba. "Le encantaba conectar con fans de todo el mundo. La gira fue increíble. Ha sido un gran enfoque para ella. Ha estado haciendo lo que realmente disfruta", añadía.

Su regreso a la actuación también está cobrando impulso y promocionará próximamente el musical Kiss Of The Spider Woman, que se estrena el 10 de octubre.

"Es la película que grabó el año pasado en Nueva York cuando ella y Ben atravesaban un momento difícil. Ha recorrido un largo camino desde entonces. Está muy feliz y agradecida por su vida", concluía la fuente.

Paralelamente, la agenda de JLo incluye otros trabajos como protagonista. Este es el caso tanto de la comedia romántica de Netflix Office Romance como la adaptación cinematográfica de The LastMrs. Parrish, la cual también produce.