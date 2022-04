Peligra el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett, según fuentes cercanas: "Hay mucha tensión"

El matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett podría estar en serio peligro. La pareja se casó hace más de dos décadas y tras el bofetón de los Oscar, la relación podría haberse deteriorado a niveles alarmantes.

Fuentes cercanas a la pareja han revelado el aumento en las "tensiones" entre ambos, volviéndolas "palpables": "Ha habido problemas durante años, pero ahora apenas hablan".

Estas palabras, recogidas por la revista Heat, apuntan que si el divorcio se hace realidad, tendrían que repartirse una fortuna de 350 millones de dólares: "Jada tendría derecho a la mitad, según la ley de California".

"Podría ser uno de los divorcios más feos en la historia del mundo del espectáculo", señalan estas fuentes, afirmando que podría ser más complejo que el de Angelina Jolie y Brad Pitt, los cuales aún siguen en proceso de divorcio.

El entorno que ha desvelado esta información asegura que Will Smith no querría el divorcio, pero el actor ha soportado años de filtraciones sobre su matrimonio: "Will no quiere eso, pero no puede soportar tanto".

"Will no ha ocultado lo incómodo que se siente cuando Jada comparte cada detalle personal de su matrimonio", han comentado.

Y es que, en 2018, Jada afirmó en Red Table Talk que en realidad no quiso casarse con él: "Estaba bajo mucha presión siendo una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer". La actriz comentó que la ostentosa boda celebrada en la Nochevieja de 1997 tampoco ayudó: "Lloré por el maldito pasillo al altar".

Las últimas palabras de Jada Pinkett sobre la crisis con Will Smith tras los Oscar

Recientemente, la actriz dijo en el inicio de la nueva temporada de su programa que se había "centrado en una sanación profunda" después de lo ocurrido en los Oscar.

"Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una sanación profunda. Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento", escribió.

Además, poco después del bofetón, otra fuente dijo que Jada criticó el comportamiento de su marido, calificándolo de "exagerado": "Ella no es una mujer que necesite protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es frágil".

Todo esto llega después de que Will Smith haya reaparecido en la India para hacer un viaje espiritual, según explicaron algunos medios estadounidenses.

