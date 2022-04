Primera película de Will Smith cancelada tras el bofetón a Chris Rock

La carrera de Will Smith no pasa por su mejor momento. Tras el veto impuesto por la Academia al actor, que no volverá a una gala de los Oscar en 10 años, no era de extrañar que las consecuencias en su trabajo futuro empezaran a llegar.

Ya conocimos algunas decisiones que no se hicieron esperar mucho: 'Bad Boys 4' y 'Fast and Loose', dos películas que contaban con Will Smith, han quedado por un tiempo en standby después del sonado bofetón a Chris Rock por parte del actor, como desveló 'The Hollywood Reporter'.

Ahora, 'Bloomberg' ha desvelado que National Geographic, que contaba con el actor para su serie documental 'Pole to Pole', ha decidido pausar el proyecto, por un tiempo al menos. A esto, su reportero Lucas Shaw ha añadido que Netflix tira definitivamente la toalla con la secuela de 'Bright'.

La Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar | Getty

Una producción complicada

Joel Edgerton y Will Smith protagonizaron 'Bright', una película fantástica ambientada en un Los Ángeles alternativo en el que orcos, humanos y elfos se enfrentan. Su secuela se lleva esperando desde que Netflix la anunciara en 2018. La agenda de Will Smith complicó que el rodaje comenzara en 2019, por lo que se retrasó a comienzos del año siguiente, y finalmente la pandemia obligó a detener todos los planes.

Desde entonces poco se ha sabido de esta película, aparte de que su director David Ayer abandonara el proyecto. Y hasta hoy, ya nadie apuesta por que esta cinta vaya a salir finalmente a la luz, o al menos, no con Will Smith. Netflix también ha paralizado 'Fast and Loose', su otra gran baza con el actor de 'El Príncipe de Bel-Air', cuya carrera parece complicarse cada vez más tras lo ocurrido.

Independientemente de las decisiones de la Academia o las productoras, el comportamiento de Will Smith el pasado 27 de marzo aún suscita debate en Hollywood. Hay voces que condenan su actuación como la de Pedro Almodóvar, mientras otras celebridades como Jason Momoa han salido a defenderle.

