Chris Rock ironiza sobre el ataque de Will Smith tras presenciar la agresión a Dave Chappelle en el escenario

La bofetada de Will Smith sigue presente en la mente de Chris Rock más de un mes después de la conocida noche de los Oscar. Aquel día, el actor fue agredido ante los ojos de medio mundo, que sigue esperando una entrevista en la que dé su versión de lo ocurrido.

Ahora, un hecho similar le ha tocado vivir a su compañero Dave Chappelle. Este humorista estaba presentando el especial de comedia 'Netflix Is A Joke' cuando un asaltante encapuchado irrumpió en el escenario y le agredió.

A pesar de que solo fue derribado por el sujeto, el incidente podría haber revestido mayor gravedad ya que, según informa Variety, el agresor portaba una réplica de una pistola que podía disparar una cuchilla. La Policía de Los Ángeles le detuvo posteriormente.

Momentos después, Chris Rock subió al escenario para mostrar su apoyo a Chappelle y, de paso, bromear sobre lo sucedido: "¿Ese era Will Smith?". El cómico no es la primera vez que se refiere de forma indirecta a su desafortunado momento en los Oscar cuando bromeó sobre la calvicie de Jada Pinkett y recibió una reprimenda por parte de Smith.

Por su parte, Chappelle ironizó sobre que su agresor había sido un hombre trans. El comentario se debe a que en el pasado, el presentador se refirió a este colectivo en clave de humor. Sin embargo, sus palabras fueron ofensivas para los miembros de esta comunidad, estallando contra Netflix, compañía con la que tiene contrato.

Chris Rock no hablará de lo sucedido hasta que le paguen

Antes de hacer esta clara referencia, el cómico ya bromeó sobre la bofetada que recibió mientras actuaba en su gira de monólogos. En uno de estos espectáculos dijo: "La vida es bonita. He recuperado mi audición".

Además, desveló que no concedería una entrevista hasta que le pagaran: "Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen", como puedes ver en el vídeo de arriba.

Entre tanto, su familia no guarda silencio y han apuntado directamente a Will Smith. Los hermanos de humorista, incluso, le amenazaron: "¿Vas a pegar a mi puto hermano porque tu zorra te miró de reojo? Que sepas que los Rock somos un montón de hermanos. No lo sabéis bien, pero somos un montón". La madre del artista también sentenció: "Cuando abofeteó a Chris nos abofeteó a todos. Me abofeteó de verdad".

