Jada Pinkett reaparece sin Will Smith y asegura que su familia está centrada en una "sanación profunda"

En la última gala de los Oscar, Jada Pinkett fue una de las protagonistas del suceso que marcó esa edición: la bofetada de Will Smith a Chris Rock. El cómico se burló de su alopecia comparándola con la Teniente O'Neil, lo cual no sentó nada bien a la actriz, quien desaprobó el chiste con una cara que lo decía todo.

Al poco de cumplirse un mes de aquella noche, Jada ha reaparecido públicamente, mientras los espectadores ansiaban que se refiriera a la bofetada de su marido, que se encuentra en un centro de rehabilitación por el estrés sufrido.

Así, la temporada 5 de su programa de tertulia que emite Facebook Watch, llamado Red Table Talk, comenzó el pasado miércoles en medio de una gran expectación, cuyo tráiler puedes ver arriba. Junto a su hija, Willow, y su madre Adrienne Banfield Norris, recibieron como invitada a Janelle Monáe.

Pero antes, el programa mostró un texto en el que explicaba el sentimiento de la familia Smith: "Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una sanación profunda".

"Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento", decía el mensaje en alusión al momento de Will Smith en los Oscar, de quien han evitado hablar en el resto del capítulo.

Will Smith y Jada Pinkett en los Oscar | Cordon Press

El actor no ha sido mencionado, por lo que, según recoge Variety, existe la duda de si el programa fue grabado antes o después de la noche de los Oscar. El texto siguió: "Hasta entonces... La mesa seguirá ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro increíble e impresionante primer invitado".

Si se atiende al contenido de Red Table Talk, es probable que más pronto que tarde, las tres mujeres aborden el tema, pues a lo largo de sus temporadas han discutido sobre numerosos escándalos o crisis de su familia. Sin ir más lejos, fue en este programa donde Will y Jada hablaron de sus infidelidades, que han vuelto a surgir tras las palabras de August Alsina.

Entre tanto, la actriz ha tenido declaraciones en las que "desearía" que su marido no hubiera golpeado a Chris Rock.

"Ella no es una mujer que necesite protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es frágil", recalcó una fuente a Us Weekly, la cual aseguró que Jada creyó que la reacción de Will fue "exagerada".

