El colosal sueldo que aún cobra el actor de Stifler 26 años después de American Pie

American Pie fue una comedia adolescente que marcó a toda una generación en la década de los 2000. Con nada menos que nueve entregas (aunque solo cuatro con los personajes originales), la franquicia se las ha sabido ingeniar para perdurar con el paso de los años. Ahora bien, si hay alguien que caló especialmente en el público, ese fue Stifler.

Seann William Scott se convirtió automáticamente en el personaje favorito entre los fans. Un actor que, si bien jamás se logró desligar del loco Stifler, ha sabido mantener una carrera en la industria. Eso sí, nunca repitió el furor en la audiencia que despertó en el estreno de American Pie en 1999.

Una realidad que no parece haber afectado especialmente a su cartera. Y es que el intérprete acaba de hacer públicos los ingresos que obtiene cada mes. Una cifra tan alejada de las grandes estrellas que están en la cima de Hollywood como de la mayoría de los mortales. Mortales como lo fue en su día, cuando tenía que trabajar como churrero.

Scott está en pleno proceso de divorcio de Olivia Korenberg y presentar la declaración de ingresos es una dinámica muy habitual en estos casos. Pero, ¿de qué cantidades estamos hablando exactamente?

Alyson Hannigan, Jason Biggs y Sean William Scott como Michelle, Jim y Stifler en 'American Pie 3: La boda' | Cordon Press

Tal y como ha recogido US Weekly, el actor gana una media de 110.000 dólares al mes, más otros 45.000 dólares por royalties y 31.000 dólares en dividendos. Un total que roza los 200.000 dólares mensuales y que, como es evidente, poca gente logra generar incluso en un año.

Asimismo, estos documentos han expuesto los gastos . Se estiman unos 60.000 dólares, incluyendo 15.000 en impuestos inmobiliarios, 5.000 en reparaciones, 2.500 en la cesta de la compra y 1.500 en ropa. Sí: al mes.

Así pues, aunque el papel que lo llevó a la gloria llegara a la gran pantalla hace más de un cuarto de siglo, la estabilidad financiera no supone el más mínimo problema para el eterno Stifler.

El actor está de estreno con Bad Man, una comedia de acción, y Dolly, cinta de terror que llegará el próximo octubre. Una carrera más modesta que la que tenía a principios de los 2000; pero que indudablemente lo mantiene sin preocupaciones.