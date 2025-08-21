Margot Robbie reaparece deslumbrante en su primera alfombra roja tras ser madre primeriza

Margot Robbie, la actriz conocida por papeles como Barbie, dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, el productor Tom Ackerley, en 2024.

La pareja se conoció en 2013 durante el rodaje de Suite Française, donde él trabajaba como asistente de dirección. Un primer flechazo en el que la conexión entre ambos fue inmediata.

Tras iniciar una relación discreta, se casaron en diciembre de 2016 en una ceremonia íntima y, desde entonces, han formado una sólida pareja tanto en lo personal como en lo profesional. De hecho, han fundado juntos la productora LuckyChap Entertainment, responsable de éxitos como Yo, Tonya y Barbie.

Sin embargo, y como es natural, desde que dio a luz la estrella se ha centrado en disfrutar de los primeros meses con su bebé (cuyo nombre aún no ha sido revelado). Hasta ahora.

Colin Farrel, Margot Robbie y Kogonada en la premiere de A Big Bold Beautiful Journey | Gtres

Casi un año después, la actriz ha regresado deslumbrante a la alfombra roja, haciendo su primera aparición pública tras el nacimiento de su hijo.

Ha sido en la premiere de su nueva película, que se estrena el próximo 19 de septiembre: Un viaje atrevido y maravilloso. Durante el eventor, Robbie ha impresionado a los asistentes con un elegante vestido negro y un look radiante, posando junto a su compañero de reparto Colin Farrell y el director de la cinta, Kogonada.

Además, Margot tiene otros proyectos que saldrán a la luz dentro de poco. Y es que Robbie está trabajando en una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, en la que dará vida a Catherine Earnshaw, acompañada por Jacob Elordi como Heathcliff.