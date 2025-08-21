Austin Butler recuerda el duro incidente que le dejó ciego temporalmente: "Pensaba que me moría"

La carrera de Austin Butler va viento en popa. Quien arrancara tímidamente en la industria participando en producciones de Disney Channel como Hannah Montana o Zoey 101, ya presume de haber trabajado con los grandes directores del momento.

Su actuación en Érase una vez en Hollywood, la encarnación de Elvis que le valió una nominación al Oscar o su imponente papel de villano en Dune son tan solo algunos de los éxitos que está cosechando últimamente. Ahora bien, Butler sufrió un incidente no hace mucho que puso contra las cuerdas su futuro, por breve que fuera.

El actor ha recordado el duro momento que vivió cuando volaba hacia el set de Bikeriders. La ley del asfalto. La película, estrenada en 2023, se rodó en Chicago y Butler padeció una migraña horrible cuando estaba aterrizando.

Austin Butler en Bikeriders. La ley del asfalto | Universal Studios

Tanto es así que lo dejó ciego durante varios minutos: "Sentía que mi propio cuerpo me succionaba", recuerda en una entrevista con Men's Health, "De repente sentí una sensación de euforia y genuinamente pensaba que me moría de verdad".

Una dura experiencia que, por suerte, quedó en un susto. "Deseaba recuperar la vista", comenta para concluir que, cuando lo hizo, llegó al set y describió el incidente como "un efecto secundario de la falta de sueño".

Austin Butler se prepara ahora para el estreno de Bala perdida, la última película de Darren Aronfsky junto a Zoë Kravitz. Sin embargo, tiene hasta cinco películas más en el tintero, que verán la luz entre 2026 y 2027, continuando así con una carrera de lo más exitosa en Hollywood.