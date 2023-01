¿Tomó Hugh Jackman esteroides para lograr el cuerpo de Lobezno? El actor habla antes de 'Deadpool 3'

Hugh Jackman interpretó por primera vez a Lobezno en el año 2000 para la primera película de 'X-Men', tras el éxito de la primera entrega el actor encarnaría el famoso papel del mutante durante 17 años y 9 películas en total.

A lo largo de estas casi dos décadas Hugh Jackman siempre mostró en las cintas un poderoso cuerpo musculado propio del superhéroe con el que dejaba a todos impresionados. Ahora, el actor de 54 años volverá a meterse en la piel de este mítico personaje para 'Deadpool 3'.

Así, hace unas semanas el australiano aseguraba lo difícil que le estaba siendo poder ponerse en forma para alcanzar el objetivo ideal del cuerpo de Lobezno debido a sus compromisos.

Aunque, el actor asegura que lo logrará a lo largo de estos 6 meses que tiene por delante. Además, ahora ha estado en 'Who's Talking to Chris Wallace' de HBO donde se ha sincerado sobre una duda que tenía muchos sobre cómo lograba estar tan en forma y si había consumido esteroides tener esos músculos.

Hugh Jackman como Lobezno | 20th Century Fox

A lo que Jackman a respondido que no: "No. Amo mi trabajo y amo a Lobezno. Debo tener cuidado con lo que digo aquí, pero me dijeron, anecdóticamente, cuáles son los efectos secundarios de eso, y dije: 'No lo voy a hacer. No me encanta la idea'. Así que no, lo hago a la vieja escuela", explica refiriéndose que uno de los efectos de usar este tipo de sustancias es la disfunción eréctil.

Además, Hugh Jackman explico que suele llevar una dieta alta en proteínas para ganar músculo: 'He comido muchos pollos. Lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo... Literalmente, el karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene algo relacionado con las gallinas, estoy en problemas'.