Ryan Reynolds anuncia a Lobezno en 'Deadpool 3' con un impactante vídeo con Hugh Jackman

Ryan Reynolds ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde confirma que 'Deadpool 3'. Aunque lo que más ha llamado la atención es que, después de mucho insistir, Ryan ha conseguido que Hugh Jackman vuelva a ser Lobezno para la película.

Todos creían que 'Logan' sería la última entrega del universo de X-Men dónde el actor australiano daría vida al superhéroe de cuchillas afiladas. Hasta en nueve ocasiones diferentes el actor se metió en el papel, prácticamente en casi todas las películas de la franquicia mutante, por lo que no era de extrañar que terminará retirándose con una película que dignificará al personaje, que incluso llegó a estar nominada al Oscar al mejor guion adaptado.

Conciso y directo. Así ha sido el anuncio de su vuelta al MCU. En el vídeo en cuestión Ryan Reynolds comienza una narración en la que habla a los espectadores rompiendo la cuarta pared (una marca fiel del personaje), para explicarles la forma de buscar una innovación para la nueva entrega de 'Deadpool'. De repente en mitad de esa narración pregunta:

"Oye, Hugh. ¿Quieres ser Lobezno una vez más?"

"Sí. Claro, Ryan", respondió Jackman mientras pasa por la escena con indiferencia y sube unas escaleras, para shock de los fans.

Este anuncio cierra con el tema clásico de Whitney Houston, 'I Will Always Love You', creado para la película de 'El Guardaespaldas'. Además esta revelación viene acompañada de la fecha provisional de estreno, el 6 de septiembre de 2024.

El inesperado regreso del Lobezno de Hugh Jackman

En 2017 el actor habló para el medio 'Entertainment Weekly' sobre la posibilidad de dejar de dar vida al mutante de la garras de adamantium después de casi 20 años interpretando el mismo papel. Mencionó una anécdota junto al actor de 'Seinfeld', Jerry Seinfeld y como entendió que era el fin de una era.

"Esto es todo", dijo Jackman. "Soy bastante indeciso, pero cuando tengo ese presentimiento, es como un alivio para mí. Cuando conocí a mi esposa, lo supe. Con los niños, lo supe. Cuando estaba hablando con Jerry ese día, estaba como, 'Oh, sí'".

Hugh Jackman en 'Logan' | 20th Century Fox

Sin embargo, parece que sus palabras caen en el olvido. Los rumores de sustitución de cara a la creación de una nueva franquicia han colocado al actor Taron Egerton como favorito para dar vida a la versión juvenil del personaje en Disney. Sin embargo, nadie descartó esta vuelta después de que Jackman publicará en julio de 2021 una foto críptica en sus redes sociales junto al jefe de Marvel Studios, Kevin Feige.

Esta nueva película será un gran paso hacia la integración de dos míticas franquicias tan queridas como 'Los 4 fantásticos' y 'X-Men' en el UCM. Quién tras las compra de derechos de Disney, por primera vez unificaría todos los productos de entretenimiento de Stan Lee en una misma línea temporal. Al menos, en el mismo universo cinematográfico. El largometraje volverá a reunir a Reynolds y Jackman en sus respectivos personajes tras trabajar juntos en 'X-Men Orígenes: Lobezno', una de las cintas con más críticas negativas de la franquicia con la que ahora pretenden redimirse en esta nueva oportunidad de fusión de equipo.

