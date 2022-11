Nicole Kidman paga una millonada para quedarse esta prenda de Hugh Jackman y el actor se queda en shock

Los emblemáticos Nicole Kidman y Hugh Jackman trabajaron juntos en el año 2008 para la película 'Australia' y tienen una estrecha relación de amistad desde hace décadas. Ambos actores ya se consideran dos de los intérpretes australianos más influyentes de Hollywood tras un largo recorrido en la industria cinematográfica.

Ahora, la actriz de 55 años ha participado en el evento benéfico de la organización solidaria 'Broadway Cares'. Lo que nadie se esperaba es que la estrella de 'Moulin Rouge' estuviera dispuesta a pagar lo que fuese necesario por un sombrero del actor de 'Lobezno'.

Pero no se trata de un sombrero sin importancia, pues este es un elemento esencial del vestuario de Jackman en 'The Music Man', el musical con mayor éxito en Broadway de este año y que actualmente se puede ver en teatros. La prenda estaba valorada en un principio por 19.000 dólares, antes de que Kidman interrumpiera la subasta pujando por la friolera de 100.000 dólares dejando sorprendidos a todos los presentes quienes se levantaron, aplaudieron y ovacionaron a la actriz llenos de emoción.

Por si fuera poco, ahora el actor de 54 años ha publicado en Twitter un vídeo del momento escribiendo las siguientes palabras: "¡La generosidad de #NicoleKidman me deja sin palabras! Eres increíble. ¡Gracias por tu amistad y tu apoyo!".

"Solo quiero ser claro, esto no son dólares australianos", bromeaba Jackman con su característica esencia. "Conozco a 'Nic' desde hace 30 años. He trabajado con ella. Y puedo deciros que esto no es una sorpresa", declaraba el actor tras darle el sombrero a Kidman.

"Eres una de las almas más generosas que conozco. Eres una persona hermosa. Te amo. Gracias.", terminaba diciendo el intérprete.

