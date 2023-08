Tom Holland y Zendaya demuestran sus habilidades jugando a baloncesto por una buena causa

La relación de Zendaya y Tom Holland es una de las más admiradas de la industria del espectáculo por gestos como puedes ver en el vídeo de arriba y, aunque intenten mantener su vida privada fuera del ruido mediático, en ocasiones se dejan ver juntos maravillando a sus fans, como en un concierto de Beyoncé dándolo todo.

Recientemente, la protagonista de 'Dune: Parte 2', retrasada por la huelga de actores y guionistas, habló sobre su vida en pareja con el británico y la discreción de la que hacen gala.

"Acepto que partes de mi vida van a ser públicas", dijo la actriz de 'Euphoria'. "No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo, pero también tengo control sobre lo que elijo compartir", añadió.

Con cada aparición que hacen las estrellas dan rienda suelta a su complicidad y la última de ellas ha sido por una buena causa que no han dejado escapar.

Así, en pleno Mundial de Baloncesto, los actores acudieron a la ciudad natal de la intérprete, Oakland, para jugar con los más jóvenes en una cancha de basket.

Mientras Zendaya ponía en bandeja los mates de los allí presentes, Holland intentó demostrar sus habilidades con la pelota.

"No voy a jugar al baloncesto, porque no juego desde que era joven. No vamos a hacerlo porque podría torcerme el tobillo", puntualizó Zendaya en tono de broma.

De esta manera, los intérpretes han vuelto a mostrar su parte más humana, los cuales no están exentos de problemas tan comunes como el alcoholismo que sufrió Holland o la dislexia que le ayuda Zendaya a superar.