Tom Holland habla de sus problemas con la dislexia y cómo Zendaya lo ayuda: "Tengo mucha suerte de tenerla"

Tom Holland y Zendaya han vuelto a demostrar lo sólido que es su amor. La pareja de actores se conoció en el set de 'SpiderMan: Homecoming' en 2017, pero no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación. A pesar de que ambos son reservados y prefieren mantener una relación discreta, no dudan en compartir su amor dándolo todo en el concierto de Beyoncé y presumiendo el uno del otro en redes sociales.

Holland y Zendaya se mantienen unidos en las buenas y en las malas, ambos se apoyan hasta en los momentos más difíciles como el que ha vivido Holland tras el rodaje de su nueva serie 'The Crowded Room', por lo que ha decidido alejarse un tiempo de la actuación.

A lo largo de estos meses, Tom no ha dudado en dejarnos conocer su parte más humana hablando de su salud mental y confesando sus problemas con el alcohol, como puedes ver en el vídeo de arriba.

En esta ocasión, ha relatado su experiencia con la dislexia y ha compartido uno de sus mayores miedos durante una entrevista en el podcast 'Smartless' presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes.

"Os digo algo que realmente me estresa. Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean", ha confesado. "Realmente me estresa, porque les sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabéis".

Holland ha afirmado que Zendaya es un apoyo muy importante para él ayudándole con las dificultades que se le puedan plantear.

"Supongo que entiendo que tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida", ha compartido el actor. "Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Ya sabes, puedes compartir tus experiencias y ese tipo de cosas, y eso vale su peso en oro".