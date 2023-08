Zendaya habla sobre las escenas de sexo en 'Challengers', su próxima película: "La tensión aumenta"

A pesar de su juventud, Zendaya está acostumbrada a interpretar "intensas y aterradoras" escenas tan duras como las que vive Rue, su personaje en 'Euphoria', que lucha contra su adicción a las drogas.

La temporada 3 de la serie a priori verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024, aún con el recuerdo muy presente del recientemente fallecido Angus Cloud, de la que la propia actriz se lamentaba profundamente.

Entre tanto, la polifacética estrella ha explorado otros géneros con nuevos desafíos, como el de su próxima película, 'Challengers', y cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba.

El film, dirigido por Luca Guadagnino, responsable de cintas con fuerte impronta seductora como 'Call me by your name' o 'Hasta los huesos', cuenta con Josh O'Connor ('Normal people') y Mike Faist ('West Side Story'), en un triángulo amoroso que promete subir la temperatura.

Sobre estos momentos candentes, la protagonista de 'Dune' ha hablado con Empire, declarando que la carga sexual y el erotismo se podrán palpar en el ambiente: "Lo que realmente se le da bien a Luca es encontrar la sensualidad y el deseo. Se dicen tantas cosas solo con las miradas... La tensión aumenta. No liberarla es algo bueno a veces".

Zendaya y Mike Faist en 'Challengers' | MGM

Josh O'Connor, por su parte, añadió que los momentos de tenis era "el sexo" del film": "La película trata sobre la tensión antes y después. El sexo por el que todos están desesperados está en la pista".

Sinopsis de 'Challlengers'

La historia gira en torno a Tashi Duncan (Zendaya), una antigua niña prodigio del tenis que se convierte en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por sus técnicas dentro y fuera de la pista.

Está casada con un campeón que está en una racha de perder partidos (Faist) y la estrategia de Tashi para la redención de su marido toma un sorprendente giro cuando se tiene que enfrentar al consumido Patrick (O'Connor'), su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

A medida que su pasado y presiente colisionan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuál es el precio de ganar.

La película se estrenará en abril de 2024 tras su retraso debido a la huelga del sindicato de actores de Hollywood.