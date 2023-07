Tom Holland se sincera sobre sus problemas con el alcohol: "Solo pensaba en tomar una copa"

La estrella de 'Spiderman', Tom Holland, a principios de 2022 anunciaba que iba a dejar por un tiempo su trayectoria profesional como actor tras realizar una serie de proyectos. En agosto de ese mismo año publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram donde explicaba que se iba a alejar de las redes sociales porque "eran muy malas" para su estado mental.

Desde entonces, apenas ha hablado sobre su vida personal hasta que recientemente se ha sincerado en un podcast y ha admitido haber vivido un problema con el consumo excesivo de alcohol.

El actor británico, de 27 años, reveló públicamente en mayo haber estado sobrio durante un año y cuatro meses, definiéndolo como una de las cosas más difíciles que ha hecho en la vida. Por esta razón, ha participado en el podcast de Jay Shetty, donde habla sobre su relación con el alcohol. Fue en enero de 2022 cuando dio el paso y dejó de beber con motivo del llamado "enero seco", una estrategia que permite olvidar las enormes ingestas que se consumen durante las fiestas de Navidad.

"No me desperté un día y dije voy a dejar de beber. Simplemente, como muchos británicos, había tenido un diciembre muy borracho, Navidad. Además, estaba de vacaciones y bebí mucho", comenta durante la entrevista. Con el transcurso del tiempo se dio que cuenta de que tenía un problema con el alcohol, así que también se castigó en febrero y "lo haré durante dos meses".

De hecho, afirma que pensaba con frecuencia en consumir alcohol. "Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa", admitió. "Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj, ¿Cuándo son las 12 p.m.?"

Tom Holland | Getty Images

Confiesa que el problema era cada vez peor que no podía ser social. "Sentí que no podía ser social", continuó Holland. "Sentí que no podía ir al pub y tomar un refresco de lima. No pude salir a cenar. Realmente estaba luchando y comencé a preocuparme mucho de que tal vez tenía un problema con el alcohol".

Así consiguió mantenerse alejado de la bebida y confiesa haberse dado cuenta de que debía alargar más su sobriedad y, así lo hizo, porque se mantuvo sin beber hasta su cumpleaños, el 1 de junio. "Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas, las cosas que saldrían mal en el set, que normalmente me molestaría, podía tomarlas con calma. Tenía mucha mejor claridad mental. Me sentí más saludable, me sentí más en forma", explica en el podcast. Para afirma que "es lo mejor que he hecho".

No se arrepiente de su decisión porque dejar de beber también influyó en su madre y consiguió que se volviese sobria después de ver a su hijo prosperar sin alcohol. "A ella le encanta, y ha sido increíble. No puedo creer la diferencia que siento por no beber. Sí, me siento increíble".