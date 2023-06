Tom Holland y Zendaya, pillados dándolo todo durante un concierto de Beyoncé

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas mas adorables de Hollywood y su relación está más que consolidada como lo demuestran en cada acto o entrevista que conceden. Su romance se hizo público en 2021 y desde entonces no dejan de regalarnos momentos preciosos juntos.

La pareja es muy privada con su relación y su vida personal pero desde su confirmación no han dudado en presumir de su amor. Tom Holland siempre ha resaltado su amor incondicional aunque sea en momentos difíciles como los que tuvo que vivir el británico tras el rodaje de su última serie para Apple Tv+ 'The Crowded House' y que Zendaya aguantó como una "bendita".

Tom Holland y Zendaya en el estreno de 'SpiderMan: No way home' | Cordon Press

"Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y que queremos mantener lo más puro posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras", declaró a 'The Hollywood Reporter' sobre la privacidad que están intentando mantener los actores con su relación.

En una de sus últimas apariciones la estrella de 'Spider-Man: No Way Home' se sinceró para 'Uniland' sobre las habilidades de carpintería que le ayudaron a conquistar a Zendaya como podemos ver en el vídeo de arriba.

Siempre han sido bastante abiertos sobre sus sentimientos el uno por el otro, y a menudo asisten juntos a eventos relacionados con su carrera. También han sido vistos en numerosas salidas casuales y en su última aparición hemos podido verles en una cita durante el concierto 'Renaissance Tour' de Beyoncé en Varsovia, Polonia.

La pareja fue grabada en la grada del concierto cuando la cantante interpretaba la canción de 'Love on Top' y se puede apreciar como cantan juntos muy emocionados. En el vídeo, que se compartió en Twitter y se viralizó rápidamente, ambos vestían con ropa muy informal, contentos y disfrutando como unos niños de la artista de Texas en directo.

Casualmente, hace solo unos días Zendaya coincidía con Beyoncé en el desfile primavera-verano 2024 de Louis Vuitton en París. El cantante Pharrell Williams debutaba como director creativo y en el evento coincidieron grandes celebridades como Kim Kardashian, Naomi Campbell, Rihanna, Jared Leto, Sebastián Yatra y muchos más.

La actriz y la cantante protagonizaron uno de los momentos más emblemáticos de la ceremonia y, como es sabido por todos los seguidores de la actriz, Zendaya es una fan incondicional de Beyoncé y en los momentos previos al evento pudieron saludarse íntimamente. En el vídeo que se viralizó en redes podemos ver como Zendaya se acerca a saludar a la cantante y a su marido Jay-Z y, con un gesto muy nervioso, les da un abrazo fuerte a cada uno.

Otro de los detalles más importantes del desfile fueron los looks de sus invitados y la actriz de 'Euphoria' no decepcionó con un conjunto de camisa y pantalón a juego con el mismo estampado en el que se combinaba de forma irregular blanco, negro y morado. Por su parte la cantante de 'Crazy in Love' no posó en el photocall pero pudimos ver como optó por unos pantalones y blusa de seda color verde pistacho y las acompañó con unas gafas de sol de tamaño XXL.