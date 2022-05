Nos encontramos en la cuarta semana del juicio que ya ha dado la vuelta al mundo y ha traspasado todas las fronteras. Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan a una batalla legal por difamación donde ambos han testificado lo tortuoso que fue su relación y en la que se han declarado víctimas de violencia doméstica y maltrato físico.

Primero fue el turno del actor en declarar y hace tan solo unos días fue la protagonista de 'Aquaman' la que se subía al estrado del tribunal de Fairfax para testificar sobre su matrimonio, al cual definió como lo ''más doloroso y difícil'' que había vivido nunca.

Entre las declaraciones de la intérprete encontramos varios testimonios donde describe al actor como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas.

Una versión de los hechos que ha hecho que se mencionen a las que un día fueron parejas del protagonista de 'Piratas del Caribe'. Repasamos todas las parejas que han marcado la vida de Johnny Depp y analizamos a las que le han defendido públicamente desde que estallara el enfrentamiento hace años.

Lori Anne Allison

Lori Anne Allison y Johnny Depp se casaron en diciembre de 1983 antes de que este último se catapultara como una estrella cinematográfica. Por aquel entonces, ella tenía 20 años y era maquilladora en Los Ángeles, mientras que el actor tenía 25. Su 'sí, quiero' tan solo duró dos años pues entonces decidieron separarse.

La primera esposa de Depp ha sido una de las que ha lanzado una lanza a favor del que fuera su pareja pues en el año 2016 afirmó a 'TMZ' que este ''nunca pondría una mano encima a una mujer''.

Sherilyn Fenn

El actor conoció a Sherilyn Fenn durante el rodaje del film 'Dummies'. La estadounidense, más conocida por su interpretación en la serie 'Twins Peaks', y su ex mantuvieron un romance de casi tres años y hasta incluso sonaron las alarmas sobre una posible boda que nunca llegó a suceder.

La actriz le confesó a 'The Big Issue' en 2017 que Depp ''era muy dulce'' y que fue su ''primer amor''.

Jennifer Grey

9 intensos meses fue lo que duró la relación entre Jennifer Grey y el que fuera Gellert Grindelwald en 'Animales Fantásticos'. Un fugaz noviazgo que sirvió a la que diera su salto a la fama con 'Dirty Dancing' para valerse de opinión y asegurar en sus recientemente publicadas memorias, 'Out of the Corner', que este era ''locamente celoso y paranoico''.

''Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares y conflictos con la policía. Empezó a perder sus vuelos a Los Ángeles porque se quedaba dormido o cuando volvía a casa se ponía como un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba'', explica en su libro pero recoge 'The Independent'.

Winona Ryder

Winona Ryder y Johnny Depp se conocieron en la premier de 'Gran Bola', sin embargo, su amor se forjó meses más tarde cuando ambos protagonizaron 'Eduardo Manonstijeras' en 1990.

Una historia en la que cabe destacar que llegaron a estar comprometidos, así como que vivieron juntos durante un tiempo, pero que vio su fin tres años más tarde cuando la insostenible presión mediática hizo mella en ambos.

El actor reveló en una entrevista para 'Rolling Stones' que ''no ha habido nada durante mis 27 años que se compare al sentimiento que tengo con Winona'', expresó Johnny sobre la que en aquel entonces estaba a punto de cumplir 19 años.

Tal fue su enamoramiento que incluso el conocido intérprete llegó a tatuarse ''Winona forever'' en su brazo derecho. Una incorporación de tinta que, más tarde, modificó por ''Wino forever'', en referencia a su gusto por el vino.

La actriz ha sido otra de las que a lo largo de este último tiempo ha querido alzar la voz y defender a su ex: ''La idea de que sea una persona increíblemente violenta es lo más lejano a al Johnny que conocí y al que quise. Realmente sólo le conozco como un buen hombre, increíblemente cariñoso, un tipo extremadamente atento que siempre fue muy protector tanto de mí como de otras personas, y me sentí muy segura junto a él. No quiero llamar mentiroso a nadie pero según mi experiencia con Johnny hace imposible creer que esas acusaciones horribles sean verdad'', expresó en 2020 en una carta que obtuvo el medio 'The Blast'.

Kate Moss

Un bistró de Nueva York fue el espacio donde en 1994 surgió el amor entre Kate Moss y el actor y terminó cuatro años más tarde por motivos que se desconocen. Sin embargo, en unas declaraciones concedidas a 'Vanity Fair' en 2012, la modelo aseguró que ''no hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que extrañé después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar''.

Vanessa Paradis

Fue durante la época en la que Depp se encontraba en París rodando 'La novena puerta' cuando conoció a la que entonces no sabía que se convertiría en la madre de sus hijos, Vanessa Paradis. La ciudad del amor fue el punto de partida que derivó en una relación de 14 años y dos hijos en común, Lily-Rose y Jack.

Pese a que sí existieron intenciones de casarse ambos nunca llegaron a oficializar su amor en el altar. Su ruptura fue amistosa y vino derivada, según comentó el actor, por los largos periodos en los que el actor tenía que estar fuera de casa por trabajo, algo que generó cierta inestabilidad y deterioró su relación.

La cantante ha sido otra de las que se ha posicionado en el bando de Johnny, a quien califica como una persona ''sensible, cariñosa y querida'', expresó por medio de una carta.

''No se parece en nada al verdadero Johnny que he conocido y, según mi experiencia personal de muchos años, puedo decir que nunca fue violento ni abusivo conmigo. He visto que estas declaraciones escandalosas han sido realmente angustiosas y también le han causado un daño a su carrera porque lamentablemente la gente ha seguido creyendo estos hechos falsos'', agregó en ella.

Amber Heard

La polémica expareja confirmó su relación en 2013 pese a que ambos ya se conocían, pues coincidieron en 'Diario de un seductor' en el año 2009. Dos años más tarde de salir a la luz su romance, en 2015, Amber Heard y Johnny Depp se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia de lo más íntima que tuvo lugar en el Caribe.

Sin embargo, todo se truncó cuando 15 meses después de su compromiso, la actriz solicitó el divorcio y pidió una orden de alejamiento contra el que fuera su marido. Un acuerdo millonario sirvió para que en 2017 firmaran un divorcio del que nos hicimos testigos por un comunicado que dejaba entrever que se había llevado a cabo en presuntos buenos términos.

''Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional'', decían.

El artículo que Amber Heard escribió en 'The Washington Post' en 2018 donde se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que ''representa el abuso doméstico'' llevó a Depp a demandarla por difamación. Esa fue la zona 0 de una cruda batalla que todavía está por determinar.

Su gran amiga Penélope Cruz

Penélope Cruz conoció a Johnny Depp cuando saltó a Hollywood con tan solo 19 años. Se dice que fue entonces cuando surgió el amor entre ambos pero que, sin embargo, tras darse cuenta de que no iba a llegar a ningún lugar, decidieron guardar ese cariño y transformarlo en amistad.

Tal es lo bien que se llevan que hasta incluso el protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolate' les cedió a la intérprete y a Javier Bardem su isla en las Bahamas para casarse en 2010.

La hermana de Mónica Cruz también se ha sumado estos últimos años a las denuncias públicas que han hecho sus exparejas: ''Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas con él, sino que también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor'', recoge la declaración escrita a la que tuvo acceso 'The Blast'.

''He visto a Johnny en muchas situaciones y siempre ha sido amable con todo el mundo. Es una de las personas más generosas que conozco (...) Le queremos mucho y me siento agradecida de tener a alguien tan especial en nuestras vidas'', añadió.

