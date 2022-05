Amber Heard está testificando estos días tras hacerlo Johnny Depp anteriormente en el juicio que mantienen. La actriz ha comenzado su declaración centrándose en las supuestas agresiones que sufrió a manos de su exmarido, en un vídeo que puedes ver arriba.

Con lágrimas en los ojos, Heard ha relatado el origen del primer episodio violento que, según ella, desembocó en una paliza del actor. Al parecer, todo comenzó cuando la intérprete se percató de un tatuaje que tiene Depp en el brazo. Al no comprender su significado se burló de ello, lo que despertó la ira de la estrella de 58 años.

"Estaba sentada en el sofá teniendo una conversación normal. Él estaba bebiendo. Creo que estaba consumiendo cocaína", comenzó. "Para mí parecían marcas negras, no sabía lo que significaba. Así que pregunté qué ponía. Dijo que decía 'Wino' y pensé que estaba bromeando y me reí. Me dio una bofetada en la cara y me volví a reír porque no sabía qué más hacer", recordó la actriz. "Pensé que debía ser una broma porque no sabía lo que estaba pasando".

Según ha comentado, Depp le dijo: "¿Crees que eres una zorra graciosa?". Tras esto, el actor la abofeteó en repetidas ocasiones hasta que dejó de reírse y perdió el equilibrio. Heard ha contado que fue entonces cuando vio a su exmarido llorar y pedir disculpas. Sin embargo, se marchó de allí.

El tatuaje de Winona Ryder que Johnny Depp modificó

El tatuaje al que hizo referencia Amber Heard es uno de los más conocidos del actor. Johnny Depp quiso dejar una huella imborrable de la relación que mantuvo con Winona Ryder a comienzos de los años 90. Durante el romance de los protagonistas de 'Eduardo Manostijeras', el intérprete homenajeó a la actriz con un tatuaje que ponía 'Winona Forever'.

Tras su ruptura, Depp se debió arrepentir y lo cambió a 'Wino Forever', en referencia a su gusto por el vino, y fue este el que desembocó en la pelea que ha recordado Amber Heard.

Winona Ryder y Johnny Depp en 'Eduardo Manostijeras' | 20th Century Fox

El actor ya se refirió sobre este tatuaje durante una sesión pasada del juicio, cuando le preguntaron si agredió a su exmujer por este motivo. Su respuesta fue negativa ya que no le vería sentido golpear a alguien que se riera de ello.

De hecho, reveló que se hizo otro tatuaje en honor a Heard en sus nudillos: "Estaba haciendo lo que podía para traer una sonrisa a su rostro en lugar de un ceño fruncido". El susodicho decía 'slim', ya que así se dirigía a ella cariñosamente. Cabe mencionar que el cuchillo que le regaló su exmujer también estuvo firmado de la misma manera.

No obstante, después de su separación, el tatuaje pasó a poner 'scum' y luego 'scam', que se puede traducir como 'escoria' y 'engaño'.

Seguro que te interesa:

El vídeo donde una testigo del juicio de Amber Heard y Johnny Depp se tira un pedo en el estrado