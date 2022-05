Amber Heard cuenta lo que supuestamente le hizo Johnny Depp tras el incidente con su hija, Lily-Rose

Ya se han cumplido casi cuatro semanas desde que comenzara el mediático juicio que enfrenta a Johnny Depp y a Amber Heard por difamación. Una batalla legal de la que nos estamos haciendo eco de terribles declaraciones y en la que, además, ambos se han declarado víctimas de violencia doméstica y maltrato físico.

Tras desfilar varios testigos de ambas partes y tras el fin del testimonio del protagonista de 'Piratas del Caribe', hace tan solo unos días era la hora de la actriz de subirse al estrado del tribunal de Fairfax a declarar.

En estas últimas sesiones, la intérprete de 'Aquaman' ha testificado contra su exmarido describiéndole como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas.

En sus recientes declaraciones Amber Heard ha relatado, entre otras cosas, que Depp le amenazó con matarla, sus presuntos abusos e incluso ha llegado a mostrar una serie de fotografías tomadas en diferentes momentos en las que su expareja aparece tirado en el suelo de un hotel, así como en circunstancias similares, aparentemente bajo los efectos de las drogas.

La joven de 36 años también quiso narrar una historia que, según ella, sucedió en un viaje a Las Bahamas que realizó junto a su exmarido y los dos hijos que este tuvo con Vanessa Paradis.

Unos hechos que habrían tenido lugar el 9 de julio de 2013 durante su estancia en el Caribe de los que la intérprete recordó el presunto episodio en el que el padre de Lily-Rose y Jack se volvió violento durante un viaje en yate.

La conocida actriz alegó que el intérprete, que según ella había estado bebiendo, ''estaba molesto porque tuvo que vender el bote'' a la autora JK Rowling. También aseguró que la manera en la que ocultaba su forma de beber a sus hijos era vertiendo alcohol en tazas de café.

Amber afirmó que cuando al de 58 años se le vio visiblemente borracho, su primogénita, que en aquel entonces tenía 14 años, se molestó por su comportamiento y que hasta incluso llegó a llorar entrando en ''un ataque de pánico'', previo a que la entonces adolescente le comenzara a hacer preguntas sobre su padre.

''La estoy abrazando y consolando'', confesó la ex de Elon Musk. ''Johnny entra y a los pocos segundos me doy cuenta de que cambió su atención hacia mí y luego pareció muy enojado. Le pidió a Lily-Rose que se fuera. Lily-Rose se va, me mira llorando. Y Johnny comienza a acusarme de delatarlo y llamarlo borracho frente a sus hijos'', le dijo supuestamente el actor.

Sin embargo, al contrario de las palabras que este habría pronunciado, Amber afirmó que ''en realidad estaba tratando de proteger a Johnny'' pues, tal y como aseguró, su lugar no era contarle a sus hijos la forma que este tenía de beber, negando así haberles dicho algo.

Tras ello, relató el supuesto incidente en el que Depp se volvió violento: ''Me golpea contra la pared lateral, estuvimos en la habitación todo este tiempo, contra la pared de la cabaña y me golpea por el cuello (...) me retiene allí por un segundo y me dice que podría matarme y que yo era una vergüenza''.

