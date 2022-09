Timothée Chalamet asegura que "es difícil estar vivo" en la actualidad: "El colapso social está en el aire"

Timothée Chalamet ha sido noticia durante la última semana tras su presencia en el Festival de Venecia. El actor es una de las jóvenes promesas de la interpretación que más está dando qué hablar, participando en futuros proyectos tan ambiciosos como la nueva adaptación de 'Charlie y la fábrica de chocolate' o la secuela de 'Dune' de Denis Villeneuve.

Durante su paso por el festival aprovechó para sincerarse con los medios de comunicación, llamando la atención las declaraciones que realizó para el medio E!News alegando el poco cariño que le guarda a las redes sociales. Llegando a prever la llegada de un "colapso inminente", en torno al rumbo que está siguiendo la actual sociedad cibernética.

"Sin juzgar eso, puedes encontrar a tu grupo allí, pero creo que es difícil estar vivo ahora. Creo que el colapso social está en el aire, o huele a eso, y, sin ser pretencioso, es por eso que espero que las películas importen, porque ese es el papel del artista... arrojar luz sobre lo que está pasando", comentó Chalamet. "Ser joven ahora, y ser joven siempre, solo puedo hablar por mi generación, es ser juzgado intensamente".

Timothée Chalamet | Getty

El intérprete se alegraba de haber dado vida a un personaje que no tuviera la necesidad de depender de las redes sociales para expresar sus emociones. Precisamente su última película 'Bones and all', transcurre en los años 80.

"No puedo imaginar lo que es crecer sin la avalancha de las redes sociales", comentó Chalamet "Fue un alivio interpretar personajes que luchan con un dilema interno sin la capacidad de ir a Reddit o Twitter, Instagram o TikTok y descubrir dónde encajan".

'Bones and All', su nueva película

La presencia de Chalamet en los photocalls suele acaparar toda la atención. El joven intérprete franco-estadounidense suele apostar por un estilo vanguardista y rompedor, volviendo a ser tendencia en redes sociales recientemente gracias al modelo que llevó durante la alfombra roja en su paso por Venecia. Un mono de color rojo del diseñador Haider Ackermann que dejaba su espalda al aire.

Imagen de la película 'Bones and All' | One Media

En su nueva película 'Bones and All', basada en la novela de Camile DeAngelis, interpreta junto a Taylor Russell a una pareja de amantes caníbales. Ambos se embarcaron a través de un viaje en carretera, mientras van cuestionando la razón que les invita a matar, mientras intentan reconectar con su pasado. Cinta que estrenará Warner Bros en nuestro país el próximo 25 de noviembre.

El director de este filme es Luca Gudagnino, el reconocido autor italiano del aclamado largometraje 'Call me by your name'. Un trabajo donde también aparecía el actor Armie Hammer, quién recientemente fue acusado de haber practicado el canibalismo, por lo que mucha gente no tardó en especular entre la relación de su nueva película con el escabroso caso del intérprete. Sin embargo, el cineasta dio su respuesta ante estos rumores:

"No estaba al tanto del tema. Me di cuenta de ello después, cuando comencé a escuchar algunas de estas insinuaciones en las redes sociales", comentaba Guadagnino en una entrevista para Deadline. "Cualquier vínculo con otra cosa existe solo en el ámbito de las redes sociales, con las que no me relaciono y deberían ser ignoradas".

